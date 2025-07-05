Інтерфакс-Україна
Події
10:41 05.07.2025

У лікарні помер чоловік, який постраждав від ворожої атаки на Київ 4 липня

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У лікарні помер чоловік, який постраждав від ворожої атаки на Київ 4 липня
Фото: ДСНС Києва

До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня, повідомив мер Віталій Кличко.

"Сьогодні у столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані", - написав він у телеграм у суботу.

Як повідомлялось, тіло першого загиблого рятувальники виявили 4 липня в пошкодженій нежитловій будівлі у Святошинському районі міста. Від ворожої атаки постраждали 24 людини.

Теги: #київ #атака_рф #жертва

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