У лікарні помер чоловік, який постраждав від ворожої атаки на Київ 4 липня

Фото: ДСНС Києва

До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня, повідомив мер Віталій Кличко.

"Сьогодні у столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані", - написав він у телеграм у суботу.

Як повідомлялось, тіло першого загиблого рятувальники виявили 4 липня в пошкодженій нежитловій будівлі у Святошинському районі міста. Від ворожої атаки постраждали 24 людини.