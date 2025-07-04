Інтерфакс-Україна
Події
14:33 04.07.2025

ДСНС: У столиці через нічну атаку загинула одна людина

1 хв читати
ДСНС: У столиці через нічну атаку загинула одна людина
Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в ніч на п'ятницю загинула одна людина, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Київ: на одній з локацій рятувальники деблокували тіло людини з-під завалів зруйнованої будівлі внаслідок масованого російського удару. Загалом, у столиці постраждали 26 осіб, серед них 1 дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям", - йдеться у повідомленні служби у Телеграмі.

Зазначається, що ліквідація наслідків атаки триває, проводиться гасіння пожежі та розбір завалів. Наразі вивезено понад 300 т уламків будівельних конструкцій.

На місці працюють кінологи, 512 рятувальників, 135 одиниць техніки ДСНС, зокрема, пожежний робот, поліція, волонтери Українського Червоного Хреста та інші служби міста.

За інформацією начальника КМВА Тимура Ткаченка, тіло виявили в Святошинському районі.

Раніше він повідомляв, що у Святошинському районі наслідки та пошкодження щонайменше на 6 локаціях. Не менше 10 багатоквартирних житлових будинків постраждали. Найбільше — на Леся Курбаса. Рятувальники загасили займання автомобілів. На одній з локацій пошкоджено 2 та 3 поверхи 14-поверхового житлового будинку.

В свою чергу мер столиці Віталій Кличко повідомив, що тіло загиблого рятувальники виявили у нежитловій будівлі в Святошинському районі.

За даними медиків, відомо про 24 постраждалих. 12 із них наразі перебувають у стаціонарах столичних лікарень, написав Кличко у телеграм-каналі.

Теги: #київ #атака_рф #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:02 04.07.2025
Офіс генпрокурора про ворожі обстріли: всі факти воєнних злочинів РФ будуть передані до трибуналу по агресії

Офіс генпрокурора про ворожі обстріли: всі факти воєнних злочинів РФ будуть передані до трибуналу по агресії

15:54 04.07.2025
В Києві повністю відновили рух міської електрички після ранкових обмежень

В Києві повністю відновили рух міської електрички після ранкових обмежень

15:33 04.07.2025
Серед 6 постраждалих внаслідок атаки РФ у Кривому Розі – 2 рятувальники – ДСНС

Серед 6 постраждалих внаслідок атаки РФ у Кривому Розі – 2 рятувальники – ДСНС

14:25 04.07.2025
ДТЕК відновив електропостачання для понад 3 тис. абонентів Києва після нічної атаки

ДТЕК відновив електропостачання для понад 3 тис. абонентів Києва після нічної атаки

13:45 04.07.2025
Внаслідок атаки РФ у Кривому Розі відомо про 6 постраждалих

Внаслідок атаки РФ у Кривому Розі відомо про 6 постраждалих

13:18 04.07.2025
Кількість постраждалих у Києві через російський удар зросла до 26 осіб, серед них дитина

Кількість постраждалих у Києві через російський удар зросла до 26 осіб, серед них дитина

12:12 04.07.2025
Масована російська атака завдала значної шкоди польському консульству в Києві

Масована російська атака завдала значної шкоди польському консульству в Києві

09:45 04.07.2025
У Києві високий рівень забруднення повітря через російську повітряну атаку

У Києві високий рівень забруднення повітря через російську повітряну атаку

09:28 04.07.2025
МВС попередило про обмеження руху в Києві після російських обстрілів

МВС попередило про обмеження руху в Києві після російських обстрілів

09:14 04.07.2025
Кличко: Ворог пошкодив 5 автомобілів "швидкої", які вночі виїжджали на виклики до постраждалих

Кличко: Ворог пошкодив 5 автомобілів "швидкої", які вночі виїжджали на виклики до постраждалих

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок ворожого удару по центру Куп’янська загинула мирна мешканка - Синєгубов

Внаслідок атаки РФ у Кривому Розі відомо про 6 постраждалих

Зеленський повідомив про повернення групи українців з полону

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського підприємства з виробництва бойових частин для "Шахедів"

Трамп не задоволений розмовою з Путіним про війну в Україні: Я не бачу жодного прогресу

ОСТАННЄ

Військова допомога Україні була припинена одноосібно Гегсетом попри результати аналізу - ЗМІ

Обов’язкове подання державної статистичної звітності поновлюється з 5 липня - Держстат

Раді рекомендують ратифікувати Угоду про створення Спецтрибуналу - голова профільного комітету

Внаслідок ворожого удару по центру Куп’янська загинула мирна мешканка - Синєгубов

Китайські компоненти знайдені в дронах, які атакували Київ вночі, в Одесі пошкоджено консульство КНР – МЗС

Зеленський повідомив про повернення групи українців з полону

ЦПД: РФ розсилає в органи влади фейковий лист про підготовку до евакуації міністерств і державних відомств на захід України

Службова недбалість посадовця Міноборони завдала державі збитків на понад 2 млрд грн

Ускладнення роботи транспорту та комунальних підприємств очікується у суботу через грози та шквали

Президент Молдови після нічного обстрілу Києва закликала інші країни допомогти Україні з ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА