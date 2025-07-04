ДСНС: У столиці через нічну атаку загинула одна людина

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в ніч на п'ятницю загинула одна людина, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Київ: на одній з локацій рятувальники деблокували тіло людини з-під завалів зруйнованої будівлі внаслідок масованого російського удару. Загалом, у столиці постраждали 26 осіб, серед них 1 дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям", - йдеться у повідомленні служби у Телеграмі.

Зазначається, що ліквідація наслідків атаки триває, проводиться гасіння пожежі та розбір завалів. Наразі вивезено понад 300 т уламків будівельних конструкцій.

На місці працюють кінологи, 512 рятувальників, 135 одиниць техніки ДСНС, зокрема, пожежний робот, поліція, волонтери Українського Червоного Хреста та інші служби міста.

За інформацією начальника КМВА Тимура Ткаченка, тіло виявили в Святошинському районі.

Раніше він повідомляв, що у Святошинському районі наслідки та пошкодження щонайменше на 6 локаціях. Не менше 10 багатоквартирних житлових будинків постраждали. Найбільше — на Леся Курбаса. Рятувальники загасили займання автомобілів. На одній з локацій пошкоджено 2 та 3 поверхи 14-поверхового житлового будинку.

В свою чергу мер столиці Віталій Кличко повідомив, що тіло загиблого рятувальники виявили у нежитловій будівлі в Святошинському районі.

За даними медиків, відомо про 24 постраждалих. 12 із них наразі перебувають у стаціонарах столичних лікарень, написав Кличко у телеграм-каналі.