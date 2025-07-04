4 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1227 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1227 RUSSIAN AGRESSION

4 липня відзначають День судового експерта України, День Національної поліції України.

У США -День Незалежності.

Православна церква вшановує пам'ять Св. Андрія, архієпископа Критського.

День судового експерта України

4 липня відзначається День судового експерта України. З’явився у календарі офіційних професійних свят згідно наказу президента Віктора Ющенка від 10.06.2009 року. Ініційоване святкування було Координаційною радою з проблем судової експертизи при Мін’юсті. Під час ухвалення рішення про запровадження нового свята президент керувався тим, що судово-експертна діяльність відіграє дуже важливу роль у питаннях захисту прав громадян та у забезпеченні справедливого судочинства.

День Національної поліції України

Забезпечувати порядок в громадських місцях, контролювати дорожній рух, розкривати злочини, патрулювати вулиці, захищати кожного громадянина держави від злочинних дій — це далеко не повний перелік функцій, покладених на співробітників Національної поліції України.

Патрульні поліцейські під час повномасштабної війни виконують нині не лише обов'язки з охорони правопорядку та реагують на виклики, які були й до великої війни, а одними із перших приїжджають на розбір завалів внаслідок обстрілів окупантів, евакуацію людей з прифронтових територій та розвозять гуманітарну допомогу.

Цього дня народилися:

135 років від дня народження Адама Мечиславовича Солтиса (1890−1968), українського та польського композитора, диригента, педагога;

120 років від дня народження Михайла Тимофійовича Оратовського (1905–1966), українського вченого-селекціонера, автора та співавтора 33 районованих сортів черешні;

100 років від дня народження Анатолія Никифоровича Фоміна (1925–2013), українського художника;

90 років від дня народження Петра Содаля (1935), українського історика, одного з перших дослідників історії УПА, громадського діяча (США).

Ще в цей день:

1776 — Ухвалено Декларацію незалежності США;

1631 — У Парижі відкрито перше у світі агентство зайнятості;

1865 — Побачило світ перше видання книги Льюїса Керрола "Аліса у Дивокраї";

1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1941 — Убивство польських професорів німцями у Львові;

2022 — На острові Зміїний висадились українські військові та повернули на нього український прапор.

Церковне свято:

День пам'яті Св. Андрія, архієпископа Критського

Андрій Критський народився в Дамаску в християнській родині. Від народження до семирічного віку був німим, після причастя дивним чином зцілився. Відтоді починає вивчати Святе Письмо і богословські науки. У віці 14 років Андрій вступив до монастиря преподобного Сави Освяченого біля Єрусалима, де вів суворе чернече життя і швидко заслужив повагу. Пізніше його призначили архідияконом і спеціальним посланником патріарха Єрусалимського на VI Вселенському соборі. На соборі Андрій успішно протистояв єретичним вченням, виявляв не лише всебічну освіченість і глибоке знання догматів Церкви, а й високий дух благочестя. Незабаром після собору він був відкликаний з Єрусалиму в Константинополь і поставлений архідияконом при церкві Святої Софії.

Під час правління імператора Юстиніана II Андрій був висвячений в архієпископа міста Гортіни на Криті. Тут він розкривається як проповідник і поет. Проповіді Андрія Критського вирізняються високим стилем і гармонійними фразами, що дозволяє говорити про нього як про одного з видатних церковних ораторів Візантійської епохи.

Помер у м. Ересос на острові Лесбос.

Іменини: Юліан, Єлисей, Анастасія, Іларіон, Ігор.