ГУР про погодження обміну "1000 на 1000": Вже опрацьовуємо списки людей

Одним із важливих елементів переговорів з російською делегацією у Стамбулі стала домовленість на обмін полоненими у форматі "1000 на 1000"заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Сьогодні, мабуть, один із важливих елементів наших переговорів – це досягнення згоди російської сторони на повернення наших громадян, наших українців додому. Російська сторона погодилася здійснити обмін одної тисячі осіб. Найближчим часом, а вже починаючи з сьогоднішнього дня, ми опрацьовуємо списки тих осіб, які будуть повернути на Батьківщину", - сказав він на брифінгу у Стамбулі.

У ГУР наголосили, що мають "нормальний досвід роботи з російською стороною" у цьому питанні.

Скібіцький наголосив, що "ми будемо робити все для того, щоб кожен громадянин України повернувся додому". "І, відповідно, продовжимо нашу роботу з російською стороною", - додав він.