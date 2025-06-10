Інтерфакс-Україна
Політика
19:07 10.06.2025

ЄК оновила перелік країн, у яких, на її думку, високий ризик відмивання грошей

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ЄК оновила перелік країн, у яких, на її думку, високий ризик відмивання грошей

Європейська комісія (ЄК) оприлюднила у вівторок додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

"Виявлення та складання списку юрисдикцій з високим рівнем ризику залишається найважливішим інструментом для захисту цілісності фінансової системи ЄС. Після ретельної технічної оцінки та уважного вивчення побоювань, висловлених щодо її останньої пропозиції, комісія представила оновлений список ЄС, який підтверджує нашу тверду прихильність відповідності міжнародним стандартам, зокрема встановленим FATF (міжурядовою організацією по боротьбі з відмиванням грошей Financial Action Task Force - ІФ-У)", - заявила членкиня ЄК із фінансових послуг Марія Луїш Албукеркі.

До списку ЄС було додано Алжир, Анголу, Венесуелу, Кенію, Кот-д'Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібію та Непал. Водночас із цього переліку було виключено Барбадос, Гібралтар, Об'єднані Арабські Емірати, Панаму, Сенегал, Уганду, Філіппіни та Ямайку.

У комюніке ЄК повідомляється, що в оновленому списку ЄС враховано роботу FATF, і, зокрема, її список юрисдикцій, що перебувають під посиленим контролем.

Постанова за оновленим списком набуде чинності "після перевірки та відсутності заперечень з боку Європейського парламенту і Ради ЄС упродовж місяця (який може бути продовжено ще на місяць)", сказано в повідомленні Єврокомісії.

 

Теги: #фінанси #єс #список #тероризм

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