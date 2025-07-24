Інтерфакс-Україна
Події
13:35 24.07.2025

Єрмак: Україна очікує на повну відповідь щодо кожної дитини з переданого списку у 339 викрадених Росією дітей

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Єрмак: Україна очікує на повну відповідь щодо кожної дитини з переданого списку у 339 викрадених Росією дітей
Фото: сайт Президента України

За результатами перемовин у Стамбулі Росія надала інформацію щодо менше ніж п’ятої частини дітей з початкового списку у 339 імен викрадених українських дітей, щодо понад 200 дітей, включно з вихованцями Херсонського будинку дитини, будь-які відомості відсутні, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Початковий список з 339 імен був переданий Україною у Стамбулі як захід з побудови довіри. Відповідь, отримана від російської сторони станом на сьогодні, є фрагментарною — надано лиш часткову інформацію щодо менш ніж п’ятої частини дітей з початкового списку. Щодо понад 200 дітей, включно з вихованцями Херсонського будинку дитини – будь-яка реакція відсутня. Твердження про "повне відпрацювання списку", м’яко кажучи, не відповідає дійсності", - написав він у коментарі щодо публічних заяв представника делегації РФ стосовно викрадених українських дітей у телеграмі у четвер.

Єрмак зазначив, що з такими коментарями він змушений вийти, оскільки після завершення раунду переговорів у Стамбулі представник російської делегації озвучив для медіа низку тверджень щодо раніше переданого Україною початкового списку викрадених дітей. За словами Єрмака, наразі українська сторона "свідомо дає стримані публічні коментарі, прагнучи зберегти простір для предметного діалогу та уникнути політизації чутливого треку. Водночас, з огляду на викривлений та маніпулятивний характер окремих заяв, вважаємо за необхідне надати роз’яснення".

"⁠Окремо було згадано про нібито вже повернуту частину дітей. Насправді йдеться про лише 6 дітей, 5 з яких з однієї родини, що були повернені минулого тижня. Це стало можливим завдяки тривалому гуманітарному процесу за посередництва Держави Катар, що тривав більше року. Цей кейс демонструє насамперед результати посередництва Катару", - наголосив Єрмак.

⁠Щодо осіб, про яких російська сторона заявила як про таких, що досягли повноліття — йдеться, зокрема, про вихованців Олешківського інтернату з інвалідністю, серед яких були і діти, і особи, що досягли повноліття. "Їхнє насильницьке переміщення є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права. Досягнення 18-річного віку не відміняє факт вчинення воєнного злочину й не позбавляє цих осіб права на повернення додому", - підкреслив очільник Офісу президента.

"⁠Також було публічно заявлено, що частина дітей з початкового списку нібито перебуває в Європі. Водночас усе, що повідомила Україні російська сторона з посиланням на власні правоохоронні органи, — це те, що двоє дітей нібито залишили територію РФ. При цьому не вказано ані країни перетину кордону, ані інших деталей.  У разі, якщо двоє українських дітей дійсно залишили територію РФ, Україна очікує від Росії повної інформації про обставини їхнього виїзду", - додав він.

"Україна залишається відкритою до подальшої взаємодії у цьому гуманітарному треку й очікує на повну та змістовну відповідь щодо кожної дитини з переданого раніше початкового списку викрадених дітей", - наголосив Єрмак.

Теги: #єрмак #список #діти #рф #викрадення

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