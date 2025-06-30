Інтерфакс-Україна
Події
22:10 30.06.2025

Шмигаль обговорив з Аль Хашимі співпрацю в розвитку портової інфраструктури й аграрній сфері

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на полях Конференції ООН провів зустріч із Державною міністеркою з питань міжнародного співробітництва Об'єднаних Арабських Еміратів Рім бінт Ібрагім Аль Хашимі. Про переговори Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Сторони обговорили реалізацію Угоди про всеосяжне економічне партнерство (CEPA) і домовилися в стислі терміни провести засідання Міжурядової комісії задля прискорення економічної співпраці.

"ОАЕ зацікавлені в концесійних проєктах у портовій інфраструктурі та в аграрній сфері. Запропонував спільну реалізацію ініціатив у галузі зрошення, що дозволить значно підвищити продуктивність сільськогосподарських земель в Україні", - написав Шмигаль у Телеграм.

Мова йшла також про розвиток партнерства у сферах космосу та ІТ.

Окремо прем'єр-міністр подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за активну роль у звільненні українських військовополонених.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/10682

Теги: #оае #порти #агросектор

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