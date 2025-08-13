Уряд вносить в Раду на ратифікацію Угоди про вільну торгівлю із Туреччиною та про Всеосяжне економпартнерство з ОАЕ

Урядом України підготовлено і схвалено для передання на у Верховну Раду законопроєкти про ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною та економічне партнерство з Об’єднаними Арабськими Еміратами, повідомляє постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук у телеграм-каналі у середу.

"Схвалено проект Закону "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки". Законопроектом пропонується ратифікувати

Угода про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки була укладена 03.02.2022 в м. Києві.

"Реалізація Угоди сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг Турецької Республіки та відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва", - цитує Мельничук ухвалу Кабміну в Телеграм.

Також уряд подає на ратифікацію "Угоду про Всеосяжне економічне партнерство між Урядом України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів", підписану 17.02.2025 в Абу-Дабі.

"Реалізація Угоди сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами, дозволить вітчизняним виробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг ОАЕ, відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку і модернізації власного виробництва", - сказано в урядовому обгрунтуванні законопроєкту.

