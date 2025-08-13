Інтерфакс-Україна
Події
23:22 13.08.2025

Уряд вносить в Раду на ратифікацію Угоди про вільну торгівлю із Туреччиною та про Всеосяжне економпартнерство з ОАЕ

2 хв читати

Урядом України підготовлено і схвалено для передання на у Верховну Раду законопроєкти про ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною та економічне партнерство з Об’єднаними Арабськими Еміратами, повідомляє постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук у телеграм-каналі у середу.

"Схвалено проект Закону "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки". Законопроектом пропонується ратифікувати

Угода про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки була укладена 03.02.2022 в м. Києві.

"Реалізація Угоди сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг Турецької Республіки та відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва", - цитує Мельничук ухвалу Кабміну в Телеграм.

Також уряд подає на ратифікацію "Угоду про Всеосяжне економічне партнерство між Урядом України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів", підписану 17.02.2025 в Абу-Дабі.

"Реалізація Угоди сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами, дозволить вітчизняним виробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг ОАЕ, відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку і модернізації власного виробництва", - сказано в урядовому обгрунтуванні законопроєкту.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6423

https://t.me/tmelnychuk/6424

Теги: #оае #партнерство #торгівля #угоди #туреччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:07 12.08.2025
Ердоган готовий організувати зустріч лідерів України, США, РФ та Туреччини - Зеленський

Ердоган готовий організувати зустріч лідерів України, США, РФ та Туреччини - Зеленський

13:15 12.08.2025
Протоку Дарданелли закрили через лісові пожежі в Туреччині

Протоку Дарданелли закрили через лісові пожежі в Туреччині

08:47 09.08.2025
Туреччина вітає прогрес у мирному процесі між Азербайджаном і Вірменією

Туреччина вітає прогрес у мирному процесі між Азербайджаном і Вірменією

21:11 08.08.2025
СОТ поліпшила прогноз світової торгівлі товарами у 2025 р. до зростання на 0,9% зі спаду на 0,2%

СОТ поліпшила прогноз світової торгівлі товарами у 2025 р. до зростання на 0,9% зі спаду на 0,2%

15:28 07.08.2025
Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом

Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом

14:14 06.08.2025
Кабмін пропонує вийти або денонсувати 9 угод з РФ, Білоруссю та в рамках СНД

Кабмін пропонує вийти або денонсувати 9 угод з РФ, Білоруссю та в рамках СНД

07:32 05.08.2025
Кількість та обсяг операцій з гривневими, доларовими та євровими ОВДП в липні знизилась

Кількість та обсяг операцій з гривневими, доларовими та євровими ОВДП в липні знизилась

20:33 30.07.2025
Зеленський погодив основні принципи угод із США щодо зброї

Зеленський погодив основні принципи угод із США щодо зброї

06:21 30.07.2025
OpenAI і Microsoft можуть узгодити нові умови партнерства найближчими тижнями - ЗМІ

OpenAI і Microsoft можуть узгодити нові умови партнерства найближчими тижнями - ЗМІ

17:14 29.07.2025
Кількість інвестиційних угод в Україні у 2024р. зросла майже вдвічі – UVCA

Кількість інвестиційних угод в Україні у 2024р. зросла майже вдвічі – UVCA

ВАЖЛИВЕ

Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 млн у рамках PURL - заява

Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

ОСТАННЄ

Посли держав G7 позитивно відгукнулися на призначення Кушніра до ВККС

Трамп має намір стимулювати Путіна до миру, запропонувавши угоду по копалинам на Алясці – ЗМІ

Кошта назвав підсумки зустрічі щодо миру для України

Зеленський: Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни

У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

Зустріч "Коаліції охочих" продемонструвала високий рівень єдності - Схофф

На Харківщині одна загибла, одна поранена внаслідок ударів ворожих дронів

Через функціонал DOT-Chain Defence за два тижня поставлені перші 1 000 дронів

Кошта: ЄС має намір тісно співпрацювати з США задля миру, а припинення вогню – необхідний крок до переговорів

Трамп заявив, що Росію чекають дуже серйозні наслідки у разі провалу зустрічі на Алясці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА