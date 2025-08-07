15:28 07.08.2025
Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом
Володимир Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з його американським колегою Дональдом Трампом, повідомляють у четвер росЗМІ.
"У нас багато друзів, які готові нам допомогти організувати захід такого роду. Один із друзів - президент ОАЕ. Я думаю, ми вирішимо, але це було б одним із цілком підходящих місць", - сказав Путін журналістам.
Путін не виключив своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але знову заявив, що для цього має бути створено умови, а до них поки що далеко.