Інтерфакс-Україна
Події
15:28 07.08.2025

Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом

1 хв читати
Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом

Володимир Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з його американським колегою Дональдом Трампом, повідомляють у четвер росЗМІ.

"У нас багато друзів, які готові нам допомогти організувати захід такого роду. Один із друзів - президент ОАЕ. Я думаю, ми вирішимо, але це було б одним із цілком підходящих місць", - сказав Путін журналістам.

Путін не виключив своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але знову заявив, що для цього має бути створено умови, а до них поки що далеко.

Теги: #оае #путін #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:10 07.08.2025
Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом; обговорюється тристоронній саміт із Зеленським

Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом; обговорюється тристоронній саміт із Зеленським

14:54 07.08.2025
Трамп припустив, що Путін буде відкритий до переговорів в обмін на обговорення обміну територіями – ЗМІ

Трамп припустив, що Путін буде відкритий до переговорів в обмін на обговорення обміну територіями – ЗМІ

14:03 07.08.2025
Голова комітету Ради з інтеграції України до ЄС: Після закінчення ультиматуму Трампа серйозного тиску на РФ не буде

Голова комітету Ради з інтеграції України до ЄС: Після закінчення ультиматуму Трампа серйозного тиску на РФ не буде

12:42 07.08.2025
Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Поки немає ознак того, що Путін відмовився від своїх ультиматумів

Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Поки немає ознак того, що Путін відмовився від своїх ультиматумів

11:10 07.08.2025
Москва інформує про домовленість щодо проведення найближчими днями зустрічі Трампа і Путіна

Москва інформує про домовленість щодо проведення найближчими днями зустрічі Трампа і Путіна

09:43 07.08.2025
Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ

Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ

23:38 06.08.2025
Трамп має намір зустрітися з Путіним, а відразу після цього – з Путіним і Зеленським – ЗМІ

Трамп має намір зустрітися з Путіним, а відразу після цього – з Путіним і Зеленським – ЗМІ

23:12 06.08.2025
Трамп оцінив розмову Віткоффа з Путіним як більш продуктивну, ніж очікувалося - ЗМІ

Трамп оцінив розмову Віткоффа з Путіним як більш продуктивну, ніж очікувалося - ЗМІ

15:55 06.08.2025
США та РФ обмінялися сигналами про війну в Україні під час розмови Путіна з Віткоффом - помічник Путіна

США та РФ обмінялися сигналами про війну в Україні під час розмови Путіна з Віткоффом - помічник Путіна

14:50 06.08.2025
У Кремлі завершилася зустріч Путіна з Віткоффом

У Кремлі завершилася зустріч Путіна з Віткоффом

ВАЖЛИВЕ

Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом; обговорюється тристоронній саміт із Зеленським

Зеленський провів нараду щодо дипстрайків

Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей на рівні лідерів: два двосторонні формати, один тристоронній - Зеленський

З 1 вересня працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери

Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки

ОСТАННЄ

ДБР розслідує обставини смерті громадянина України – етнічного угорця - в лікарні на Закарпатті

Зеленський і Макрон погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру

Зеленський провів нараду щодо дипстрайків

Єврокомісія: Зарано говорити про можливу участь ЄС в переговорах зі США, РФ та Україною через відсутність визначеності щодо самих переговорів

В Україні приватними коштами планують відкрити комплексний центр військово-цивільної підготовки – співзасновник Backyard Camp

Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей на рівні лідерів: два двосторонні формати, один тристоронній - Зеленський

Мерц провів розмову із Зеленським, запевнив у підтримці

Дрони ГУР завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру в Криму

Кличко передав 900 БпЛА бійцям ЗСУ від громади столиці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА