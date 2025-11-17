"Укрнафта" розпочала продаж зимового дизпалива

Найбільша мережа АЗК в Україні Ukrnafta розпочала реалізацію зимового дизельного пального, яке забезпечить надійну роботу двигуна за низьких температур, повідомили у пресрелізі АТ "Укрнафта" у понеділок.

"Зимовий дизель Ukrnafta має стабільні експлуатаційні властивості та залишається ефективним навіть за температури до –21°C", – зазначила компанія.

Вона нагадала, що використання зимового дизеля дозволяє водіям безперешкодно запускати двигун у морозну погоду та підтримувати оптимальні параметри роботи автомобіля протягом усього холодного періоду.

"Підготовка до зимового сезону традиційно є одним із пріоритетів для нашої компанії. Ми прагнемо забезпечити клієнтам упевненість у своєму транспорті за будь-якої погоди", — наголосили в "Укрнафті".

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК – Ukrnafta. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.