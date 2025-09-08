Інтерфакс-Україна
Економіка
11:28 08.09.2025

Обсяг індійського дизпалива на ринку не перевищує 10% – директор А-95

2 хв читати
Обсяг індійського дизпалива на ринку не перевищує 10% – директор А-95
Фото: depositphotos

Обсяги дизельного пального індійського виробництва на внутрішньому ринку не перевищують 10% попри перебільшені оцінки, які наразі циркулюють в суспільстві, повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

"Несеться зрада про постачання індійського дизпального. Як почитаєш, то ледве не потопаємо в ньому. Насправді ж цілих 10% ринку!" - написав він у Facebook.

За словами Куюна, певний сплеск в постачанні індійського продукту (до 14%) спостерігався в липні цього року. "Тому що в червні нам розбили остаточно Кременчуцький НПЗ (…) Тому й побіг ринок скуповувати те, що було. А була якраз Індія. Не ми її веземо, везуть міжнародні трейдери в Туреччину і Румунію, ми ж купуємо вже те, що є", - зазначив він.

За інформацією директора А-95, певна партія індійського дизелю під час липневого сплеску попиту на нього надійшла навіть на підприємства, підпорядковані Міністерству оборони України, і причиною тому стала закупівля держпідприємством "Державний оператор тилу" (ДОТ) пального за радянськими стандартами. Зокрема, однією з вимог ДОТ до дизелю є температура спалаху 62 градуси, тоді як в Європі цей показник взагалі не нормується, а зазвичай становить 55 градусів.

Дизпаливо з температурою спалаху 62 градуси виробляє для України польський Orlen , а також виробляв Кременчуцький НПЗ. "І треба ж такому трапитись, що коли нам розбили завод, взяти "радянське" пальне стало ніде. І тут з’являється Індія з потрібною характеристикою! Навіть більше 62, все як любить МО і ДОТ! Це ж потрібно для корабельного пального, у нас же купа кораблів", - пояснив Куюн.

Він зазначив, що Індія, як і Словаччина, Угорщина та Туреччина, є країнами, які імпортують російську сировину й нафтопродукти. Водночас вони імпортують продукцію з інших напрямків, і всі сертифікати на дизель при імпорті в Україну мають окрему примітку "Вироблено не з російської нафти".

"Ми є невід’ємною частиною європейського енергетичного ринку й купуємо те, що Європа. Купляти інше ми не можемо, бо не маємо власних морських портів", - додав експерт.

На його думку, Заходу для посилення тиску на РФ треба переходити від слів до справ, а саме – почати контролювати виконання власних санкцій, а не погрожувати новими, які без контролю знову не запрацюють.

"Треба фізично гальмувати "тіньовий" флот, що ходить по європейським морям без страхування, техоглядів тощо", - наголосив директор А-95.

Теги: #дизпаливо #індія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:24 04.09.2025
Глави МЗС України та Індії домовились зустрітись під час тижня високого рівня ГА ООН

Глави МЗС України та Індії домовились зустрітись під час тижня високого рівня ГА ООН

19:20 04.09.2025
Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

18:17 30.08.2025
Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

06:26 19.08.2025
Моді подякував Путіну за телефонний дзвінок

Моді подякував Путіну за телефонний дзвінок

17:49 11.08.2025
ГУР володіє програмою засідання російсько-індійської комісії з військової співпраці, яка пройде 15-18 вересня

ГУР володіє програмою засідання російсько-індійської комісії з військової співпраці, яка пройде 15-18 вересня

06:23 09.08.2025
Індія скорочує закупівлі російської нафти та збільшує імпорт з інших країн — ЗМІ

Індія скорочує закупівлі російської нафти та збільшує імпорт з інших країн — ЗМІ

17:33 06.08.2025
Трамп ввів 25% тариф на товари з Індії у зв’язку з покупкою російської нафти

Трамп ввів 25% тариф на товари з Індії у зв’язку з покупкою російської нафти

21:39 04.08.2025
МЗС Індії: Захід критикує Індію за імпорт нафти, хоча сам потурає торгівлі з Росією

МЗС Індії: Захід критикує Індію за імпорт нафти, хоча сам потурає торгівлі з Росією

18:14 04.08.2025
Трамп обіцяє "суттєво" підвищити мита для Індії через російську нафту

Трамп обіцяє "суттєво" підвищити мита для Індії через російську нафту

01:33 04.08.2025
Високопосадовець Білого дому звинуватив Індію у фінансуванні російської війни проти України - ЗМІ

Високопосадовець Білого дому звинуватив Індію у фінансуванні російської війни проти України - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

НБУ сподівається на вирішення зовнішньоторговельного дефіциту в середньостроковій перспективі природним шляхом

НБУ фіналізує законопроєкт для подання заявки на отримання еквівалентності в банківському регулюванні ЄС

НБУ сподівається на прийняття Радою змінених законопроєктів щодо фінмоніторингу для вступу в SEPA

ОСТАННЄ

Валютні інтервенції НБУ третій тиждень тримаються на рівні біля $0,5 млрд

Виробник металочерепиці інвестував EUR10 млн у будівництво заводу з рафінації олії на Львівщині

Шмигаль обговорив з делегацією МВФ видатки на оборону на 2025-2026 рр.

"Нафтогаз" та уряд опрацьовують механізми вирішення боргової проблеми в теплопостачанні – глава НАК

Доходи держбюджету за 8 міс.-2025 зросли на 24,2%, видатки – на 23,7%

Більше половини підприємців очікують зростання бізнесу у 2026 році - ЄБА

НБУ має намір уніфікувати вимоги до структури власності надавачів фінпослуг в одному нормативно-правовому акті

Ситуація з падінням цін на енергоринку 1-5 вересня адекватна сезонним факторам – ексміністерка енергетики

Пишний про регулювання ринку ВА: Ми не хочемо жодного трансферу наших монетарних повноважень

ТЕС мають план Б з імпортом вугілля на випадок втрати видобутку через обстріли РФ – член наглядради "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА