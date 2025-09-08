Обсяг індійського дизпалива на ринку не перевищує 10% – директор А-95

Фото: depositphotos

Обсяги дизельного пального індійського виробництва на внутрішньому ринку не перевищують 10% попри перебільшені оцінки, які наразі циркулюють в суспільстві, повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

"Несеться зрада про постачання індійського дизпального. Як почитаєш, то ледве не потопаємо в ньому. Насправді ж цілих 10% ринку!" - написав він у Facebook.

За словами Куюна, певний сплеск в постачанні індійського продукту (до 14%) спостерігався в липні цього року. "Тому що в червні нам розбили остаточно Кременчуцький НПЗ (…) Тому й побіг ринок скуповувати те, що було. А була якраз Індія. Не ми її веземо, везуть міжнародні трейдери в Туреччину і Румунію, ми ж купуємо вже те, що є", - зазначив він.

За інформацією директора А-95, певна партія індійського дизелю під час липневого сплеску попиту на нього надійшла навіть на підприємства, підпорядковані Міністерству оборони України, і причиною тому стала закупівля держпідприємством "Державний оператор тилу" (ДОТ) пального за радянськими стандартами. Зокрема, однією з вимог ДОТ до дизелю є температура спалаху 62 градуси, тоді як в Європі цей показник взагалі не нормується, а зазвичай становить 55 градусів.

Дизпаливо з температурою спалаху 62 градуси виробляє для України польський Orlen , а також виробляв Кременчуцький НПЗ. "І треба ж такому трапитись, що коли нам розбили завод, взяти "радянське" пальне стало ніде. І тут з’являється Індія з потрібною характеристикою! Навіть більше 62, все як любить МО і ДОТ! Це ж потрібно для корабельного пального, у нас же купа кораблів", - пояснив Куюн.

Він зазначив, що Індія, як і Словаччина, Угорщина та Туреччина, є країнами, які імпортують російську сировину й нафтопродукти. Водночас вони імпортують продукцію з інших напрямків, і всі сертифікати на дизель при імпорті в Україну мають окрему примітку "Вироблено не з російської нафти".

"Ми є невід’ємною частиною європейського енергетичного ринку й купуємо те, що Європа. Купляти інше ми не можемо, бо не маємо власних морських портів", - додав експерт.

На його думку, Заходу для посилення тиску на РФ треба переходити від слів до справ, а саме – почати контролювати виконання власних санкцій, а не погрожувати новими, які без контролю знову не запрацюють.

"Треба фізично гальмувати "тіньовий" флот, що ходить по європейським морям без страхування, техоглядів тощо", - наголосив директор А-95.