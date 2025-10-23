Інтерфакс-Україна
Події
02:18 23.10.2025

Трамп переконаний, що Індія майже повністю припинить експорт нафти з РФ до кінця року

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що до кінця 2025 року Індія майже повністю припинить експорт російської нафти.

"Як ви знаєте, Індія заявила мені, що вона припинить це купувати. Це тривалий процес, ви не можете просто зупинитися, але до кінця року вони майже повністю припинять це", - сказав Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі.

Він також повідомив, що поговорив із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у вівторок.

При цьому президент США підкреслив, що ситуація з купівлею Китаєм російської нафти - інша, оскільки Пекін має дуже близькі відносини з Москвою. На думку Трампа, у цьому винні колишні президенти США Барак Обама та Джозеф Байден.

Він зазначив, що обговорить із головою КНР Сі Цзіньпіном "питання нафти та інші питання".

"Про що я дійсно говоритиму з ним - це як ми можемо завершити війну між Росією та Україною, чи то через нафту, енергетику чи щось ще", - підсумував Трамп, говорячи про заплановану зустріч з китайським лідером пізніше цієї осені.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0moOxFjwdn4

Теги: #індія #трамп #сша #нафта

