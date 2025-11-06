Інтерфакс-Україна
Події
23:23 06.11.2025

Трамп: Індія здебільшого припинила закупку російської нафти

1 хв читати

Індія здебільшого припинила купувати російську нафту після санкцій і тарифів з боку Вашингтона, заявив президент США Дональд Трамп.

Журналіст запитав у Трампа, як проходять його переговори з прем'єром Індії Нарендрою Моді.

"Відмінно, все йде добре. Він припинив, здебільшого припинив купувати нафту в Росії", - відповів Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

Він додав, що Моді запрошує його відвідати Індію. Американський президент пообіцяв, що здійснить такий візит.

За словами Трампа, він може полетіти до Індії наступного року.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=yFduE6tCLUw

https://x.com/clashreport/status/1986508818038059105

Теги: #індія #рф #сша #нафта

