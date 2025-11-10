Кількість загиблих у Нью-Делі зросла до 13 людей

До 13 людей зросла кількість жертв вибуху автомобіля, що стався біля станції метрополітену Червоний форт у індійській столиці, повідомляє у понеділок телеканал France 24.

"Загинуло щонайменше 13 осіб, ще 12 осіб отримали поранення, їх ушпиталено. На місці вибуху працюють представники безпекових установ, втім комісар поліції Делі, спілкуючись з пресою, не став офіційно визнавати цей вибух терактом", - повідомила кореспондент каналу з Нью-Делі.

Втім, за її словами, свідки події розповіли, що потужний вибух пролунав з автівки середнього розміру, в який були пасажири. Машина повільно рухалась та зупинилась на червоному сигналі світлофору, коли стався вибух.

Поліція оточила район події, на місці події працюють команди антитерористичного спецпідрозділу Національної гвардії безпеки та Національного слідчого управління.

Раніше повідомлялось про вісьмох загиблих та 12 поранених.