Інтерфакс-Україна
Події
10:50 21.05.2025

Київ передає 350 тонн дизпалива для потреб ГУР

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Київ передає 350 тонн дизпалива для потреб ГУР

Київ передасть 350 тонн дизельного палива для потреб Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє пресслужба КМДА.

Це паливо з резерву пально-мастильних матеріалів столиці на безповоротній основі.

Як повідомляється, міська влада регулярно підтримує Сили оборони, зокрема, 15 травня Київрада збільшила фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" на 2022–2025 роки. Додатково виділили ще 500 млн грн на підтримку Сил безпеки та оборони столиці, зокрема, на їх матеріально-технічне забезпечення.

Теги: #дизпаливо #гур_мо #кмда

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