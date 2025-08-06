Інтерфакс-Україна
Події
14:50 06.08.2025

У Кремлі завершилася зустріч Путіна з Віткоффом

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У Кремлі завершилася зустріч Путіна з Віткоффом

У Кремлі завершилася зустріч Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом, повідомили росЗМІ з посиланням на пресслужбу президента РФ.

Як стверджується, бесіда тривала близько трьох годин.

Віткофф прилетів до Москви рано вранці в середу, його зустрічав глава Російського фонду прямих інвестицій, спецпредставник президента РФ з економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кіріл Дмітрієв.

Це вже п'ятий візит Віткоффа до Росії з початку року, востаннє він приїжджав до Москви 25 квітня, його також прийняв Путін.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час телефонної розмови зі спеціальним помічником президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом обмінялися думками щодо "кризи в Україні", при чому Ван Ї зазначив, що "процес врегулювання кризи зараз перебуває на вирішальному етапі".

Теги: #путін #віткофф #зустріч

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