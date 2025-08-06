МЗС Китаю: Процес врегулювання "кризи" між Росією та Україною перебуває на вирішальному етапі

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час телефонної розмову зі спеціальним помічником президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом, зокрема, обмінялися думками щодо "кризи в Україні", при чому Ван зазначив, що "процес врегулювання кризи зараз перебуває на вирішальному етапі", повідомило МЗС КНР.

"Росія та Україна зробили важливий крок вперед, розпочавши переговори. Процес врегулювання кризи зараз перебуває на вирішальному етапі", - зазначив він.

Очільник зовнішньополітичного відомства додав, що Китай і Пакистан можуть продовжувати підтримувати зв'язок і докладати спільних зусиль для просування групи "Друзів миру" з метою подальшого зближення консенсусу глобального Півдня щодо "припинення вогню, припинення війни, переконання в необхідності миру і сприяння переговорам, щоб зіграти свою роль у політичному врегулюванні кризи"