Путін і Віткофф обговорили можливість відновлення прямих переговорів Росії та України - Ушаков

Під час зустрічі Володимир Путін і спецпосланець президента США Стів Віткофф обговорювали тему можливості відновлення прямих переговорів Москви і Києва, пишуть росЗМІ.

"Я згадав вельми важливий момент, який стосується обговорюваної теми про можливість відновлення прямих переговорів між Росією і Україною", - сказав помічник Путіна Юрій Ушаков журналістам у п'ятницю.

Так він відповів на запитання представників ЗМІ про тематику бесіди.

За його словами, тригодинна бесіда мала конструктивний і корисний характер.