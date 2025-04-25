Інтерфакс-Україна
Події
18:22 25.04.2025

Путін і Віткофф обговорили можливість відновлення прямих переговорів Росії та України - Ушаков

1 хв читати

Під час зустрічі Володимир Путін і спецпосланець президента США Стів Віткофф обговорювали тему можливості відновлення прямих переговорів Москви і Києва, пишуть росЗМІ.

"Я згадав вельми важливий момент, який стосується обговорюваної теми про можливість відновлення прямих переговорів між Росією і Україною", - сказав помічник Путіна Юрій Ушаков журналістам у п'ятницю.

Так він відповів на запитання представників ЗМІ про тематику бесіди.

За його словами, тригодинна бесіда мала конструктивний і корисний характер.

Теги: #путін #віткофф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:39 25.04.2025
Путін у Кремлі проводить зустріч із посланником Трампа

Путін у Кремлі проводить зустріч із посланником Трампа

00:36 25.04.2025
Трамп заявив, що незадоволений діями Путіна через ракетний удар по Києву

Трамп заявив, що незадоволений діями Путіна через ракетний удар по Києву

07:16 24.04.2025
Трамп припускає зустріч з Путіним після своєї поїздки арабськими країнами

Трамп припускає зустріч з Путіним після своєї поїздки арабськими країнами

21:37 22.04.2025
Віткофф зустрінеться з Путіним цього тижня

Віткофф зустрінеться з Путіним цього тижня

21:28 22.04.2025
Путін пропонує зупинити вторгнення в Україну вздовж нинішньої лінії фронту

Путін пропонує зупинити вторгнення в Україну вздовж нинішньої лінії фронту

18:02 21.04.2025
Путін заявив, що бойові дії поновлено після завершення великоднього перемир'я

Путін заявив, що бойові дії поновлено після завершення великоднього перемир'я

17:59 21.04.2025
Путін, говорячи про двосторонній порядок обговорення незавдання ударів по цивільних об'єктах, мав на увазі переговори з Україною - Пєсков

Путін, говорячи про двосторонній порядок обговорення незавдання ударів по цивільних об'єктах, мав на увазі переговори з Україною - Пєсков

18:33 19.04.2025
Адміністрація Трампа планує організувати ще одну зустріч Віткоффа з росіянами – ЗМІ

Адміністрація Трампа планує організувати ще одну зустріч Віткоффа з росіянами – ЗМІ

17:02 19.04.2025
Путін оголосив великоднє перемир'я, повідомляють росЗМІ

Путін оголосив великоднє перемир'я, повідомляють росЗМІ

18:49 18.04.2025
Віткофф вважає, що Україну можуть менше хвилювати її п'ять "російськомовних" регіонів – ЗМІ

Віткофф вважає, що Україну можуть менше хвилювати її п'ять "російськомовних" регіонів – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський щодо заяви Трампа про Крим: Україна не буде визнавати юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території

У України немає достатньо зброї, щодо повернути контроль над Кримом збройним шляхом - Зеленський

Україна очікує від США сильних гарантій безпеки, як у Ізраїлю - Зеленський

Зеленський щодо поїздки на прощання з Папою Франциском: Якщо я не встигну, Україна буде представлена на рівні голови МЗС та першої леді

Випущену по Києву балістичну ракету було виготовлено в КНДР, більшість іноземних компонентів в ній - виробництва США – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський щодо заяви Трампа про Крим: Україна не буде визнавати юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території

У України немає достатньо зброї, щодо повернути контроль над Кримом збройним шляхом - Зеленський

Україна очікує від США сильних гарантій безпеки, як у Ізраїлю - Зеленський

Зеленський щодо поїздки на прощання з Папою Франциском: Якщо я не встигну, Україна буде представлена на рівні голови МЗС та першої леді

Підрив Каховської ГЕС позбавив доступу до води понад 1 млн українців – спецдоповідь омбудсмана

Байден із дружиною відвідають похорон Папи Римського

Співробітниця мережі "Аврора", її чоловік та син загинули внаслідок російської атаки на Київ

На сході України з січня РФ втратила вже понад 800 танків - речник ОСУВ "Хортиця"

Обсяг торгівлі між Україною і ЄС "Шляхами солідарності" у березні досяг EUR211 млрд

Серед загиблих у Павлограді шахтар ДТЕК та його 15-річна донька – енергохолдинг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА