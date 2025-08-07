Мерц провів розмову із Зеленським, запевнив у підтримці

Федеральний канцлер Фрідріх Мерц провів у четвер телефонну розмову з президентом України Зеленським, сторони обговорили останні події після зустрічі спеціального посланника США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним.

Як повідомляє пресслужба канцлера Німеччини, Мерц та Зеленський "високо оцінили посередницькі зусилля американського президента і погодилися, що Росія повинна припинити свою агресивну війну, яка суперечить міжнародному праву".

"Обидва домовилися про тісний обмін інформацією з європейськими партнерами та США. Федеральний канцлер запевнив президента України у своїй подальшій підтримці", - йдеться у повідомленні.