13:51 07.08.2025
Мерц провів розмову із Зеленським, запевнив у підтримці
Федеральний канцлер Фрідріх Мерц провів у четвер телефонну розмову з президентом України Зеленським, сторони обговорили останні події після зустрічі спеціального посланника США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним.
Як повідомляє пресслужба канцлера Німеччини, Мерц та Зеленський "високо оцінили посередницькі зусилля американського президента і погодилися, що Росія повинна припинити свою агресивну війну, яка суперечить міжнародному праву".
"Обидва домовилися про тісний обмін інформацією з європейськими партнерами та США. Федеральний канцлер запевнив президента України у своїй подальшій підтримці", - йдеться у повідомленні.