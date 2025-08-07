Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп зможе провести зустріч із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним за умови, що позиції України, її європейських партнерів та РФ вдасться зблизити.

"Ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці і на що будуть готові українці. Нам потрібно зрозуміти, як ці позиції наблизити одна до одної. Якщо нам вдасться звести досить близько те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє - Путін і Зеленський", - сказав держсекретар США в інтерв’ю телеканалу Fox Business.

Також Рубіо зазначив, що ключовими можуть стати територіальні питання та що на певному етапі перемовин повинно статися припинення вогню.

В ефірі Fox News Рубіо заявив, що можливість проведення зустрічі президента США і президента Росії наступного тижня залежить від того, як буде просуватися питання врегулювання війни в Україні.

"Я не знаю, чи буде вона наступного тижня чи ні. Це ще належить визначити. Я думаю, що це багато в чому залежить від того, якого прогресу ми досягнемо", - сказав Рубіо в ефірі Fox News, відповідаючи на запитання про можливість зустрічі Трампа і Путіна, а також президента України Зеленського.

Він зазначив, що буде важливо, "наскільки вдасться зблизити позиції" Києва і Москви.

"Я не думаю, що можливо проводити зустріч лідерів, якщо позиції не близькі, тому що з цієї зустрічі нічого не вийде", - підкреслив він.

Рубіо додав, що на це можуть піти "години, дні або тижні".