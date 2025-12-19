Інтерфакс-Україна
Події
18:09 19.12.2025

Зеленський обговорив з маршалком Сейму Польщі оборонну співпрацю і питання історичної пам’яті

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим, повідомляє пресслужба голови держави.

"Серед основних тем обговорення – посилення оборонної співпраці та безпеки обох держав, економічне партнерство й участь польських компаній у відновленні України. Окремо обговорили підтримку українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Володимир Зеленський подякував за ухвалення закону про продовження терміну перебування українців", - вказується у повідомленні.

Також ішлося про посилення санкційного тиску на Росію та спільні зусилля для повернення українських дітей, яких викрала й незаконно депортувала РФ.

Крім того, сторони говорили про питання історичної пам’яті України та Польщі. Зеленськийнаголосив, що історичні питання мають об’єднувати й посилювати народи, а лідери повинні нагадувати, що в України та Польщі більше спільних перемог, ніж трагедій.

Зеленський і Чажастий також ушанували пам’ять депутатів Сейму ІІ Польської Республіки, які загинули в роки Другої світової війни, та поклали вінки до пам’ятної дошки 296 полеглим польським парламентарям.

Теги: #маршалок_сейму_польщі #зеленський

