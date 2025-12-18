Інтерфакс-Україна
16:52 18.12.2025

Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії механізми використання знерухомлених активів РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером механізми використання заморожених російських активів та скоординував з ним позиції на дипломатичному терку.

"Разом із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером обговорили механізми використання заморожених російських активів. Розумію всі застереження Бельгії, проте рішення щодо репараційного кредиту має бути ухвалене. Воно є справедливим і забезпечить довгострокову передбачуваність для України. Говорили й про координацію в дипломатії заради миру між Європою і США, майбутнє членство України у Євросоюзі, підтримку української енергетичної системи та відбудову", - написав він у Телеграмі.

Зеленський подякував бельгійському народові за підтримку України від самого початку повномасштабної війни та подякував уряду країни за внесок в ініціативу PURL.

