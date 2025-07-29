Трамп зменшив дедлайн для Росії до 10 днів
Президент США Дональд Трамп зменшив дедлайн для Росії до 10 днів щодо введення мит та інших заходів.
"Путін хоче продовжувати війну. Наші тарифи можуть на них вплинути - а можуть і не вплинути", - цитує президента Сполучених Штатів Clash Report.
"Я не отримав жодної відповіді від Путіна. Це ганьба", - додав Трамп у вівторок.
"Я даю Путіну 10 днів від сьогоднішнього дня. Потім ми піднімемо тарифи", - наголосив президент США.
Як повідомлялося, 28 липня Трамп заявив, що новий дедлайн щодо досягнення угоди між РФ і Україною не перевищуватиме 10-12 днів замість оголошених 14 липня 50 днів. "Я зроблю новий дедлайн: 10 або 12 днів відсьогодні. Немає причин чекати. 50 днів - я хочу бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу", - сказав він у понеділок на зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії.
14 липня Трамп заявив, що запровадить санкції проти РФ у разі, якщо Кремль продовжить зволікати з укладенням угоди про припинення вогню з Україною.
"Я дуже незадоволений Росією... Ми зробимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів, це дуже просто. І будуть як мінімум 100% тарифи", - заявив Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня.