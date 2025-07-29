Президент США Дональд Трамп зменшив дедлайн для Росії до 10 днів щодо введення мит та інших заходів.

"Путін хоче продовжувати війну. Наші тарифи можуть на них вплинути - а можуть і не вплинути", - цитує президента Сполучених Штатів Clash Report.

"Я не отримав жодної відповіді від Путіна. Це ганьба", - додав Трамп у вівторок.

"Я даю Путіну 10 днів від сьогоднішнього дня. Потім ми піднімемо тарифи", - наголосив президент США.

Як повідомлялося, 28 липня Трамп заявив, що новий дедлайн щодо досягнення угоди між РФ і Україною не перевищуватиме 10-12 днів замість оголошених 14 липня 50 днів. "Я зроблю новий дедлайн: 10 або 12 днів відсьогодні. Немає причин чекати. 50 днів - я хочу бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу", - сказав він у понеділок на зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії.

14 липня Трамп заявив, що запровадить санкції проти РФ у разі, якщо Кремль продовжить зволікати з укладенням угоди про припинення вогню з Україною.

"Я дуже незадоволений Росією... Ми зробимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів, це дуже просто. І будуть як мінімум 100% тарифи", - заявив Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня.