Інтерфакс-Україна
Події
21:00 29.07.2025

Трамп зменшив дедлайн для Росії до 10 днів

1 хв читати
Трамп зменшив дедлайн для Росії до 10 днів

Президент США Дональд Трамп зменшив дедлайн для Росії до 10 днів щодо введення мит та інших заходів.

"Путін хоче продовжувати війну. Наші тарифи можуть на них вплинути - а можуть і не вплинути", - цитує президента Сполучених Штатів Clash Report.

"Я не отримав жодної відповіді від Путіна. Це ганьба", - додав Трамп у вівторок.

"Я даю Путіну 10 днів від сьогоднішнього дня. Потім ми піднімемо тарифи", - наголосив президент США.

Як повідомлялося, 28 липня Трамп заявив, що новий дедлайн щодо досягнення угоди між РФ і Україною не перевищуватиме 10-12 днів замість оголошених 14 липня 50 днів. "Я зроблю новий дедлайн: 10 або 12 днів відсьогодні. Немає причин чекати. 50 днів - я хочу бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу", - сказав він у понеділок на зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії.

14 липня Трамп заявив, що запровадить санкції проти РФ у разі, якщо Кремль продовжить зволікати з укладенням угоди про припинення вогню з Україною.

"Я дуже незадоволений Росією... Ми зробимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів, це дуже просто. І будуть як мінімум 100% тарифи", - заявив Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня.

Теги: #дедлайн #путін #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:49 29.07.2025
Трамп відкрив у Шотландії поле для гольфу

Трамп відкрив у Шотландії поле для гольфу

16:23 29.07.2025
Сибіга: Путін відкидає мирні зусилля, необхідна максимальна синхронізація санкцій

Сибіга: Путін відкидає мирні зусилля, необхідна максимальна синхронізація санкцій

13:14 29.07.2025
У Кремлі взяли до відома останні заяви Трампа щодо припинення вогню в Україні

У Кремлі взяли до відома останні заяви Трампа щодо припинення вогню в Україні

09:46 29.07.2025
Трамп спростував повідомлення про те, що шукає зустрічі з Сі Цзіньпіном

Трамп спростував повідомлення про те, що шукає зустрічі з Сі Цзіньпіном

17:17 28.07.2025
Трамп повторив загрозу вторинних санкцій, якщо не буде українського врегулювання до кінця дедлайну

Трамп повторив загрозу вторинних санкцій, якщо не буде українського врегулювання до кінця дедлайну

17:15 28.07.2025
Трамп: Новий дедлайн для РФ щодо українського врегулювання становитиме 10-12 днів

Трамп: Новий дедлайн для РФ щодо українського врегулювання становитиме 10-12 днів

15:25 28.07.2025
Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним і скоротить строк свого 50-денного ультиматуму

Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним і скоротить строк свого 50-денного ультиматуму

09:35 27.07.2025
Трамп втрачає терпіння через відсутність результатів від розмов із Путіним - Рубіо

Трамп втрачає терпіння через відсутність результатів від розмов із Путіним - Рубіо

18:43 25.07.2025
Трамп про тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським: Вона буде, але мала б відбутися ще 3 місяці тому

Трамп про тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським: Вона буде, але мала б відбутися ще 3 місяці тому

15:04 25.07.2025
Ердоган проведе переговори з Трампом і Путіним, щоб дізнатися про їхні наміри щодо зустрічі з Зеленським у Стамбулі

Ердоган проведе переговори з Трампом і Путіним, щоб дізнатися про їхні наміри щодо зустрічі з Зеленським у Стамбулі

ВАЖЛИВЕ

Свириденко: ситуація із зовнішнім фінансуванням повністю контрольована

Є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати воїнам та рідним полеглих воїнів - Зеленський

Протягом тижня на рахунки виробників дронів в Україні надійдуть ще EUR400 млн - Зеленський

САП: набрали сили судові рішення щодо 338 корупціонерів, серед яких - вищі посадові особи держави

Рятувальники ліквідують наслідки негоди в п'яти областях України

ОСТАННЄ

До Україні повернувся підліток, який провів три роки в окупації – Єрмак

Україна розраховує на приєднання Ісландії до Коаліції цивільного захисту – Кондратюк

Глава Мінфіну США після торговельних перемовин із КНР заявив, що остаточне рішення про відтермінування щодо мит - за Трампом

Кабмін на засіданні в середу розгляне питання дерегуляції, підтримки ветеранів і збільшенням власного виробництва - Свириденко

Свириденко: Очікуємо, що мораторій на перевірки бізнесу працюватиме бездоганно

Свириденко: ситуація із зовнішнім фінансуванням повністю контрольована

Зеленський пропонує Раді затвердити високу ієрархією Хреста бойових заслуг серед нагород

Є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати воїнам та рідним полеглих воїнів - Зеленський

Протягом тижня на рахунки виробників дронів в Україні надійдуть ще EUR400 млн - Зеленський

Юрчишин ініціює постанову про відновлення онлайн-трансляцій засідань Верховної Ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА