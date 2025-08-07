Інтерфакс-Україна
Події
13:54 07.08.2025

Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей на рівні лідерів: два двосторонні формати, один тристоронній - Зеленський

1 хв читати
Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей на рівні лідерів: два двосторонні формати, один тристоронній - Зеленський

У середу обговорювалися різні можливі формати зустрічей на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один - тристоронній, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За результатами розмови з канцлером ФРН, він повідомив, що Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, за словами Зеленського, параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття.

"Війна саме у Європі, і Україна – невід’ємна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів", - наголосив президент.

Україна скоординувала позиції з Німеччиною. Зеленський домовився ще переговорити з Мерцом.

"Безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження наших спільних поглядів – Україна та вся Європа, Сполучені Штати", - повідомив Зеленський.

Теги: #лідери #формати #зустрічі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 07.08.2025
Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки

Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки

17:49 04.08.2025
Заяви Пєскова щодо можливої зустрічі лідерів виглядають як чергове затягування часу - Єрмак

Заяви Пєскова щодо можливої зустрічі лідерів виглядають як чергове затягування часу - Єрмак

10:53 25.07.2025
Зеленський: потрібна адженда зустрічі на рівні лідерів

Зеленський: потрібна адженда зустрічі на рівні лідерів

22:30 23.07.2025
Пропозиція про зустріч лідерів постійна, її можна реалізувати будь-коли – МЗС

Пропозиція про зустріч лідерів постійна, її можна реалізувати будь-коли – МЗС

22:16 23.07.2025
Україна пропонує зустріч лідерів за участі Трампа й Ердогана у серпні – Умєров

Україна пропонує зустріч лідерів за участі Трампа й Ердогана у серпні – Умєров

22:12 23.07.2025
Україна пропонує зустріч лідерів за участі Трампа й Ердогана у серпні - Умєров

Україна пропонує зустріч лідерів за участі Трампа й Ердогана у серпні - Умєров

21:06 14.07.2025
Зеленський обговорив з віце-прем’єром Данії посилення ППО і подальший розвиток данської моделі

Зеленський обговорив з віце-прем’єром Данії посилення ППО і подальший розвиток данської моделі

21:14 11.07.2025
Паліса сподівається, що призначення нового інспектора Сухопутних військ Німеччини посилить співпрацю з Україною

Паліса сподівається, що призначення нового інспектора Сухопутних військ Німеччини посилить співпрацю з Україною

08:42 10.07.2025
Зеленський проведе зустрічі з представниками США у Римі – МЗС

Зеленський проведе зустрічі з представниками США у Римі – МЗС

21:14 01.07.2025
Україна готується до зустрічей у Європі, зокрема Данії - Зеленський

Україна готується до зустрічей у Європі, зокрема Данії - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду щодо дипстрайків

З 1 вересня працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери

Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки

ДБР наголошує: можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня

Екскерівник СІЗО Таганрога особисто віддавав накази катувати українську журналістку Рощину - Нацполіція

ОСТАННЄ

Зеленський провів нараду щодо дипстрайків

Єврокомісія: Зарано говорити про можливу участь ЄС в переговорах зі США, РФ та Україною через відсутність визначеності щодо самих переговорів

В Україні приватними коштами планують відкрити комплексний центр військово-цивільної підготовки – співзасновник Backyard Camp

Мерц провів розмову із Зеленським, запевнив у підтримці

Дрони ГУР завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру в Криму

Кличко передав 900 БпЛА бійцям ЗСУ від громади столиці

Сили оборони уразили Афіпський НПЗ на території РФ – Генштаб ЗСУ

Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в "МакДональдзі" в Черкасах

Обстріл РФ Дніпропетровщини FPV-дронами пошкодив обладнання ДТЕК, люди не постраждали

СБУ повідомила про підозру двом російським воєначальникам за ракетний удар по Київській телевежі у березні-2022

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА