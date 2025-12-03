Україна готує нові зустрічі у США - Зеленський

Україна готує зустрічі у США, секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу Андрій Гнатов продовжать розмови з представниками президента США Дональда Трампа, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Готуємо зустрічі у Сполучених Штатах. Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками Президента Трампа", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він зазначив, що найближчими днями очікуються новини щодо таких зустрічей, контактів, перемовин - "особисті зустрічі чи телефонні розмови, – є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами й Україною".

"Все зараз відбувається доволі результативно – на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались. І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир", - наголосив президент.