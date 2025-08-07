Єврокомісія: Зарано говорити про можливу участь ЄС в переговорах зі США, РФ та Україною через відсутність визначеності щодо самих переговорів

В Європейській комісії констатують, що станом на зараз ще зарано говорити про можливу участь представників Європейського союзу в майбутніх переговорах на рівні лідерів США, Росії та України, адже ні час, ні формат, ні логістика ще не відомі.

"Що стосується цих можливих тристоронніх мирних переговорів, то терміни, формат, логістика ще належить з'ясувати, тому ще дуже зарано говорити точно, що станеться. Якщо і коли з'явиться додаткова інформація, ми, звичайно, будемо раді поділитися нею з вами", - сказала у четвер в Брюсселі речниця Європейської комісії Аріанна Подеста, додавши, що ЄС "підтримує справедливий і міцний мир для України, і наші зобов'язання щодо цього жодним чином не змінилися".

Вона підтвердила, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не приймала участь в телефонних розмовах, але її детально поінформували інші лідери країн-членів Європейського союзу, з якими відповідні телефонні розмови провів президент України Володимир Зеленський. При цьому Подеста не назвала імен цих лідерів, зазначивши, що вона "може лише підтвердити, що їй детально доповіли кілька лідерів ЄС". "Інші лідери, а також посадовці Комісії беруть участь у переговорах та контактах на інших рівнях, поки ми говоримо, як з європейськими, так і з українськими партнерами", - повідомила речниця ЄК.

Подеста наголосила, що станом на сьогодні "немає жодного запиту та жодного рішення щодо формату". "Ми вже сказали, що формат, терміни, логістика на цьому етапі абсолютно незрозумілі. Вони все ще обговорюються", - повторила вона.

Коментуючи на прохання журналістів безпосередньо переговори, які відбулися у середу в Кремлі між Володимиром Путіним та представником президента США Стівена Віткоффа, речниця з питань закордонних справ Анітта Хіппер в котрий раз повторила вже відому позицію: "Перш за все, ніхто не хоче більшого миру, ніж Україна та ЄС. Цілком очевидно, що Росія не зацікавлена в жодному мирі як такому, бо ми бачили це в їхніх діях, а не в словах. З огляду на це, звичайно, ми вітаємо будь-який тиск, коли йдеться про забезпечення присутності Росії за столом переговорів. Ми вітаємо будь-яку роботу, спрямовану на досягнення сталого припинення вогню. З нашого боку, ЄС підтримує Україну протягом усього процесу. Ми також співпрацюємо з усіма нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити якомога сильнішу Україну на полі бою, аби вона могла бути найсильнішою і за столом переговорів".