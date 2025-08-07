Інтерфакс-Україна
Події
14:18 07.08.2025

Єврокомісія: Зарано говорити про можливу участь ЄС в переговорах зі США, РФ та Україною через відсутність визначеності щодо самих переговорів

2 хв читати
Єврокомісія: Зарано говорити про можливу участь ЄС в переговорах зі США, РФ та Україною через відсутність визначеності щодо самих переговорів

В Європейській комісії констатують, що станом на зараз ще зарано говорити про можливу участь представників Європейського союзу в майбутніх переговорах на рівні лідерів США, Росії та України, адже ні час, ні формат, ні логістика ще не відомі.

"Що стосується цих можливих тристоронніх мирних переговорів, то терміни, формат, логістика ще належить з'ясувати, тому ще дуже зарано говорити точно, що станеться. Якщо і коли з'явиться додаткова інформація, ми, звичайно, будемо раді поділитися нею з вами", - сказала у четвер в Брюсселі речниця Європейської комісії Аріанна Подеста, додавши, що ЄС "підтримує справедливий і міцний мир для України, і наші зобов'язання щодо цього жодним чином не змінилися".

Вона підтвердила, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не приймала участь в телефонних розмовах, але її детально поінформували інші лідери країн-членів Європейського союзу, з якими відповідні телефонні розмови провів президент України Володимир Зеленський. При цьому Подеста не назвала імен цих лідерів, зазначивши, що вона "може лише підтвердити, що їй детально доповіли кілька лідерів ЄС". "Інші лідери, а також посадовці Комісії беруть участь у переговорах та контактах на інших рівнях, поки ми говоримо, як з європейськими, так і з українськими партнерами", - повідомила речниця ЄК.

Подеста наголосила, що станом на сьогодні "немає жодного запиту та жодного рішення щодо формату". "Ми вже сказали, що формат, терміни, логістика на цьому етапі абсолютно незрозумілі. Вони все ще обговорюються", - повторила вона.

Коментуючи на прохання журналістів безпосередньо переговори, які відбулися у середу в Кремлі між Володимиром Путіним та представником президента США Стівена Віткоффа, речниця з питань закордонних справ Анітта Хіппер в котрий раз повторила вже відому позицію: "Перш за все, ніхто не хоче більшого миру, ніж Україна та ЄС. Цілком очевидно, що Росія не зацікавлена в жодному мирі як такому, бо ми бачили це в їхніх діях, а не в словах. З огляду на це, звичайно, ми вітаємо будь-який тиск, коли йдеться про забезпечення присутності Росії за столом переговорів. Ми вітаємо будь-яку роботу, спрямовану на досягнення сталого припинення вогню. З нашого боку, ЄС підтримує Україну протягом усього процесу. Ми також співпрацюємо з усіма нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити якомога сильнішу Україну на полі бою, аби вона могла бути найсильнішою і за столом переговорів".

Теги: #переговори #позиція #єврокомісія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:01 02.08.2025
Путін не готовий до серйозних переговорів, вважає глава МЗС Великої Британії

Путін не готовий до серйозних переговорів, вважає глава МЗС Великої Британії

20:46 29.07.2025
Глава Мінфіну США після торговельних перемовин із КНР заявив, що остаточне рішення про відтермінування щодо мит - за Трампом

Глава Мінфіну США після торговельних перемовин із КНР заявив, що остаточне рішення про відтермінування щодо мит - за Трампом

05:08 29.07.2025
Путін піде на переговори хіба що під впливом значних перемог України на полі бою – ISW

Путін піде на переговори хіба що під впливом значних перемог України на полі бою – ISW

17:34 28.07.2025
Ердоган: в найближчий період у Туреччині буде підготовлено ґрунт для організації столу мирних переговорів між Україною та РФ

Ердоган: в найближчий період у Туреччині буде підготовлено ґрунт для організації столу мирних переговорів між Україною та РФ

08:54 26.07.2025
Орбан наполягає, що Україна повинна залишатися "буферною" державою і пропонує стратегічну співпрацю з ЄС замість членства

Орбан наполягає, що Україна повинна залишатися "буферною" державою і пропонує стратегічну співпрацю з ЄС замість членства

16:47 25.07.2025
В Єврокомісії наполягають, що інформація про контакт фон дер Ляєн і Зеленського в контексті ситуації навколо НАБУ та САП достовірна

В Єврокомісії наполягають, що інформація про контакт фон дер Ляєн і Зеленського в контексті ситуації навколо НАБУ та САП достовірна

15:04 25.07.2025
Ердоган проведе переговори з Трампом і Путіним, щоб дізнатися про їхні наміри щодо зустрічі з Зеленським у Стамбулі

Ердоган проведе переговори з Трампом і Путіним, щоб дізнатися про їхні наміри щодо зустрічі з Зеленським у Стамбулі

17:23 24.07.2025
КНР вітає останній раунд переговорів між Україною та РФ та обмін полоненими – МЗС

КНР вітає останній раунд переговорів між Україною та РФ та обмін полоненими – МЗС

02:02 24.07.2025
"Це не справжнє перемир'я" – речник МЗС України про пропозицію РФ

"Це не справжнє перемир'я" – речник МЗС України про пропозицію РФ

01:19 24.07.2025
Умєров за результатами зустрічі у Стамбулі: 1200 людей взяли участь у гуманітарному обміні і ці обміни буде продовжено

Умєров за результатами зустрічі у Стамбулі: 1200 людей взяли участь у гуманітарному обміні і ці обміни буде продовжено

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду щодо дипстрайків

Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей на рівні лідерів: два двосторонні формати, один тристоронній - Зеленський

З 1 вересня працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери

Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки

ДБР наголошує: можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня

ОСТАННЄ

Зеленський провів нараду щодо дипстрайків

В Україні приватними коштами планують відкрити комплексний центр військово-цивільної підготовки – співзасновник Backyard Camp

Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей на рівні лідерів: два двосторонні формати, один тристоронній - Зеленський

Мерц провів розмову із Зеленським, запевнив у підтримці

Дрони ГУР завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру в Криму

Кличко передав 900 БпЛА бійцям ЗСУ від громади столиці

Сили оборони уразили Афіпський НПЗ на території РФ – Генштаб ЗСУ

Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в "МакДональдзі" в Черкасах

Обстріл РФ Дніпропетровщини FPV-дронами пошкодив обладнання ДТЕК, люди не постраждали

СБУ повідомила про підозру двом російським воєначальникам за ракетний удар по Київській телевежі у березні-2022

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА