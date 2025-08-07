Інтерфакс-Україна
Події
00:46 07.08.2025

Трамп: є хороші шанси на зустріч з Путіним невдовзі

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Президент США Дональд Трамп заявив про високі шанси на проведення зустрічі з Володимиром Путіним за підсумками поїздки його спеціального посланця Стіва Віткоффа до Москви.

Під час брифінгу в Білому домі в середу (в ніч на четвер за Києвом) на питання журналістів про ймовірність зустрічі з РФ президент США відповів, що для цього є "дуже хороші перспективи", але відзначив, що раніше вже розчаровувався у спілкуванні з російською стороною.

"Ми вирішили, що сьогодні у нас були дуже хороші переговори з президентом Путіним, і є велика ймовірність, що ми зможемо завершити цей довгий і безперервний шлях, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро", - сказав Трамп.

На питання, чи принесли ці перемовини якийсь прорив, він відповів, що проривом це б не назвав. "Тисячі молодих людей гинуть, переважно солдати, але також, як ви знаєте, ракети влучають у Київ та інші міста", - пояснив президент США.

Трамп також заявив, що росіяни втратили більше 20 тисяч солдатів, не уточнивши за який період, і додав, що Україна втратила за цей же час близько 9 тисяч військовослужбовців. "Це жахлива ситуація, ми хочемо, щоб вона завершилась. У нас нема там американських солдатів, але я почуваю, що зобов'язаний про це говорити", - додав він.

Президент США назвав перемовини з РФ у середу "дуже продуктивними".

При цьому Трамп не виключив запровадження додаткових санкцій проти Індії і повідомив, що розглядає перспективу запровадження санкцій проти КНР, щоб чинити тиск на РФ.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп має намір зустрітися особисто з Путіним вже наступного тижня, а незабаром після цього планує провести зустріч з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Теги: #рф #перемовини #сша

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