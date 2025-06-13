Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

(оновлюється)

В ніч з четверга на п'ятницю ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках військових цілей в Ірані, включаючи ядерні об'єкти. В результаті ударів загинули також не менше шести провідних фізиків-ядерників Ірану і командувач Корпусом вартових ісламської революції генерал-майор Хоссейн Саламі. У відповідь Іран пообіцяв стороні, що напала, "мученицьку долю", запустив на Ізраїль сотню безпілотників, які ось-ось досягнуть країни, і вийшов з переговорів із США щодо атома.

Авіаудар по Ірану

Армія оборони Ізраїлю заявила, що "розпочала попереджувальний, точний, комбінований наступ, заснований на високоякісних розвідданих, з метою завдати удару по ядерній програмі Ірану і у відповідь на триваючу агресію іранського режиму проти Ізраїлю". У повідомленні йдеться, що "високопоставлені чиновники іранського режиму публічно заявили про свій намір знищити Ізраїль і діють для досягнення цієї мети разом зі своїми ставлениками на Близькому Сході". Крім того, "сьогодні Іран як ніколи близький до створення ядерної зброї, що "становить загрозу існуванню держави Ізраїль і серйозну загрозу для всього світу".

В авіаударі, який ЦАХАЛ називає лише першим етапом, було задіяно 200 літаків ізраїльських ВПС, розповів пізніше представник Армії оборони Ізраїлю Ефі Дефрін. Він заявив, що "по всьому Ірану було уражено понад 100 цілей", додавши, ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌ ​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ що було використано "понад 330 різних боєприпасів". Дефрін заявив, що удари Ізраїлю були "частиною точної і синхронізованої операції" і що його пілоти "завдавали ударів по військових об'єктах і об'єктах ядерної програми в різних районах Ірану".

Відомо, що в результаті нальоту загинув командувач Корпусом вартових ісламської революції генерал-майор Хоссейн Саламі, а також щонайменше шестеро провідних іранських фізиків-ядерників. Крім того, як повідомив The Times of Israel представник Армії оборони Ізраїлю,​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌ ‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​ жертвами ізраїльської атаки міг стати начальник генштабу ЗС Ірану Мохаммад Багері.

ЗМІ, в тому числі державне телебачення Ірану, повідомляли про вибухи і пожежу на ключовому іранському об'єкті зі збагачення урану в Натанзі. Крім того, були повідомлення про удари по житлових будинках в Тегерані.

Пізніше МАГАТЕ повідомило, що на ядерному об'єкті в Натанзі рівень радіації не перевищений, а ядерні об'єкти в Фордо (де також відбувається збагачення урану) та Ісфахані і АЕС "Бушер" не постраждали в ході нічних подій. При цьому ізраїльська влада вважає, що об'єкт в Натанзі їм вдалося значно пошкодити.

Запуск дронів по Ізраїлю

У відповідь на атаку верховний лідер аятолла Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль зіткнеться з "суворим покаранням". "Сіоністський режим, скоївши цей злочин, прирік себе на гірку і болісну долю, і він безумовно отримає її", - йдеться в поширеній іранськими ЗМІ заяві Хаменеї. У ній зазначається, що Ізраїль "показав свою порочну і закривавлену руку для скоєння злочину в нашій улюбленій країні, більш ніж будь-коли продемонструвавши свою‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌ ‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​ ‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ зловмисну природу, завдавши ударів по житлових центрах".

Хаменеї підтвердив, що в результаті ізраїльських ударів жертвами стали видатні воєначальники та вчені-ядерники.

На світанку стало відомо, що Іран запустив у напрямку Ізраїлю понад сотню БПЛА. Щоб досягти країни, їм знадобиться кілька годин, повідомили в ЦАХАЛ. Літаки ВПС Ізраїлю вже почали операцію, мета якої - збити запущені безпілотники до того, як вони досягнуть ізраїльського повітряного простору.



США і переговори щодо іранського атому

Як вважає МЗС Ірану, відповідальність за ізраїльські удари по іранських ядерних об'єктах лежить, зокрема, на Сполучених Штатах. "Подібні акти агресії сіоністського режиму проти Ірану не могли б відбутися без координації та дозволу Сполучених Штатів. Відповідно, уряд США, як головний покровитель режиму, також несе відповідальність за небезпечні наслідки цієї безрозсудної ескалації", - йдеться в заяві міністерства. У ній наголошується, що Іран має право вжити заходів у відповідь проти Ізраїлю.

Американський держсекретар Марко Рубіо зі свого боку заявив, що Вашингтон не причетний до ізраїльських ударів по Ірану, проте Ізраїль повідомив США, що «ці дії були необхідні в якості самооборони». "Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх дій проти Ірану. Ми не беремо участі в нанесенні ударів по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських військ в регіоні", - пояснив Рубіо.

Президент США Дональд Трамп також зізнався в ефірі Fox News, що знав про плани Ізраїлю, удари не стали для нього «сюрпризом».

Вранці в п'ятницю близькосхідні ЗМІ з посиланням на державне телебачення Ірану повідомили, що Тегеран не братиме участі в запланованих на неділю переговорах із США щодо ядерної програми. У повідомленнях зазначається, що призупинення стосується не тільки цього раунду, але й будь-яких інших переговорів щодо іранського атому.

Україна

Важливо запобігти дестабілізації в регіоні Близького Сходу, оскільки конфлікт несе загрозу глобальній безпеці, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Важливо запобігти ескалації та дестабілізації в регіоні. Це надзвичайно важливо. І, будь ласка, не забувайте, що Іран – це країна, яка постачає зброю Росії", - сказав він на панельній дискусії під час форуму GLOBSEC-2025 у Празі в п’ятницю.

Міністр підкреслив, що це важливо для всього світу, тому що ця дестабілізація матиме вплив на глобальну безпеку.

Світ

Президент Європейської ради Антоніо Кошту висловив глибоку стурбованість останніми подіями на Близькому Сході.

"Слід уникнути подальшої небезпечної ескалації, вона дестабілізує весь регіон. Я закликаю до стриманості та дипломатії", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.

Аналогічну позицію висловила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн: "Повідомлення, що надходять з Близького Сходу, викликають глибоку тривогу. Європа закликає всі сторони проявити максимальну стриманість, негайно деескалувати ситуацію та утриматися від помсти", - написала вона в Х.

Фон дер Ляєн закликала до дипломатичного врегулювання, яке зараз "є більш нагальним, ніж будь-коли, заради стабільності регіону та глобальної безпеки".

В свою чергу голова МЗС Великої Британії Девід Ламмі відреагував на загострення ситуації на Близькому Сході.

"Стабільність на Близькому Сході є життєво важливою для глобальної безпеки. Я стурбований повідомленнями про нічні удари. Подальша ескалація є серйозною загрозою для миру і стабільності в регіоні і не відповідає нічиїм інтересам", - написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю. "Це небезпечний момент, і я закликаю всі сторони проявити стриманість", - додав він.