Інтерфакс-Україна
Події
14:55 13.06.2025

Генсек ООН та очільник МАГАТЕ засудили удари по Ірану та закликали до "максимальної стриманості"

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Генсек ООН та очільник МАГАТЕ засудили удари по Ірану та закликали до "максимальної стриманості"
Фото: Telegram

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш засудив ізраїльські удари по Ірану та закликав держави-сторони конфлікту до "максимальної стриманості". Про це повідомила офіційна служба новин ООН.

"Генеральний секретар Антоніу Гутерріш засудив ізраїльські удари по Ірану пізно ввечері в четвер, закликавши держави-члени до "максимальної стриманості"", - йдеться у повідомленні ООН у соціальній мережі Х у п'ятницю.

Зазначається, що керівник підтримуваної ООН організації з атомної безпеки МАГАТЕ Рафаель Гроссі "наголосив на ризику більш масштабного конфлікту".

Заява Гроссі була оприлюднена на сайті Міжнародного агентство з атомної енергії у п'ятницю зранку. В ній Гроссі заявив про неприпустимість ударів Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану.

За його словами, Іран підтвердив, що об'єкт збагачення в Натанзі зазнав впливу і що підвищених рівнів радіації немає. При цьому об'єкти в Ісфахані та Фордо не зазнали впливу.

"Цей розвиток подій викликає глибоку стурбованість. Я неодноразово заявляв, що ядерні об'єкти ніколи не повинні зазнавати атак, незалежно від контексту або обставин, оскільки це може завдати шкоди як людям, так і навколишньому середовищу", - сказав Гроссі.

"Як генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії та відповідно до цілей МАГАТЕ відповідно до Статуту МАГАТЕ, я закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути подальшої ескалації", - сказав Гроссі.

 

Теги: #удари #оон #магате #іран_ізраїль

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