Інтерфакс-Україна
Події
10:35 13.06.2025

Очільник МЗС Великої Британії про події на Близькому Сході: це небезпечний момент, закликаю проявити стриманість

1 хв читати
Очільник МЗС Великої Британії про події на Близькому Сході: це небезпечний момент, закликаю проявити стриманість

Голова МЗС Великої Британії Девідом Ламмі відреагував на загострення ситуації на Близькому Сході.

"Стабільність на Близькому Сході є життєво важливою для глобальної безпеки. Я стурбований повідомленнями про нічні удари. Подальша ескалація є серйозною загрозою для миру і стабільності в регіоні і не відповідає нічиїм інтересам", - написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю.

"Це небезпечний момент, і я закликаю всі сторони проявити стриманість", - додав він.

Як повідомлялося, Ізраїль 13 червня розпочав масштабні удари по Ірану. Цілями є ядерні об'єкти, заводи з виробництва балістичних ракет і військові командири. Ізраїль, зі свого боку, заявив, що це початок тривалої операції із запобігання створенню Тегераном атомної зброї. Іранські ЗМІ та очевидці повідомили про вибухи, зокрема на головному підприємстві країни зі збагачення урану в Натанзі.

Паралельно Ізраїль оголосив надзвичайний стан, очікуючи на відповідні ракетні та безпілотні удари. Наразі відомо про загибель двох фізиків-ядерників Ірану та трьох військових високопосадовців. За даними Clash Report, Іран почав військову операцію проти Ізраїлю, випустивши крилаті ракети, балістичні ракети і БпЛА, загалом до 800 боєприпасів.

Теги: #близький_схід #ламмі #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:14 11.06.2025
Влада Британії виділить ще 10 млрд фунтів на будівництво житла

Влада Британії виділить ще 10 млрд фунтів на будівництво житла

17:14 08.06.2025
Зеленський: США передали на Близький Схід 20 тис. ракет, вони призначалися для України

Зеленський: США передали на Близький Схід 20 тис. ракет, вони призначалися для України

14:31 04.06.2025
Умєров подякував Великій Британії за інвестиції в GBP350 млн на 100 тис дронів

Умєров подякував Великій Британії за інвестиції в GBP350 млн на 100 тис дронів

10:44 27.05.2025
Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

09:17 27.05.2025
Британія хоче замінити сотні тисяч мігрантів місцевими спеціалістами

Британія хоче замінити сотні тисяч мігрантів місцевими спеціалістами

16:00 24.05.2025
Очільник МЗС Великої Британії про атаку на Київ: Це не дії країни, яка прагне миру

Очільник МЗС Великої Британії про атаку на Київ: Це не дії країни, яка прагне миру

09:48 22.05.2025
Україна і Велика Британія запустили співпрацю у сфері науки, технологій та інновацій

Україна і Велика Британія запустили співпрацю у сфері науки, технологій та інновацій

13:19 20.05.2025
Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України

Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України

18:39 19.05.2025
Голова ЄК заявила, що угода з Великою Британією про оборонне партнерство посилить співробітництво в цій сфері, посилить підтримку України

Голова ЄК заявила, що угода з Великою Британією про оборонне партнерство посилить співробітництво в цій сфері, посилить підтримку України

16:22 19.05.2025
Голова Європейської ради закликає РФ піти на негайне припинення вогню в Україні

Голова Європейської ради закликає РФ піти на негайне припинення вогню в Україні

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: минулої ночі знешкоджено 43 з 55 ворожих безпілотників, є влучання у дев'яти локаціях

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

Один загиблий і троє поранених через ворожі авіаційні удари в Запорізькій області

Українські військові кіберфахівці зламали у четвер 110 російських сайтів – Сили оборони

Українські підрозділи "потроху відштовхують" окупанта на Сумщині - Зеленський

ОСТАННЄ

Ізраїльська влада вважає, що їй вдалося суттєво пошкодити іранський ядерний об'єкт у Натангу

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Запорізькій області напередодні увечері зросла до чотирьох

В Україні створили копію пошкодженої військами РФ маріупольської мозаїки Горської "Боривітер"

У Міноборони обговорили з делегацією Чехії додаткове фінансування на закупівлю боєприпасів для ЗСУ

АМКУ оштрафував "Дельта Медікел" на 9,5 млн грн за поширення оманливої інформації на упаковках дієтичної добавки

Іранська АЕС "Бушер", ядерні об'єкти у Фордо та Ісфахані не постраждали від ізраїльських ударів - МАГАТЕ

Україна вважає залученість США необхідною складовою для досягнення миру - Сибіга

АМКУ оштрафував аптечну мережу "Мед-Сервіс Днепр" за неподанння інформації про засоби для лікування гострого риніту

Понад половини ветеранів стикаються з перешкодами при працевлаштуванні - дослідження

ДБР повідомило нові підозри у справі щодо махінацій з виплатами у 110-ї ОМБр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА