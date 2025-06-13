Очільник МЗС Великої Британії про події на Близькому Сході: це небезпечний момент, закликаю проявити стриманість

Голова МЗС Великої Британії Девідом Ламмі відреагував на загострення ситуації на Близькому Сході.

"Стабільність на Близькому Сході є життєво важливою для глобальної безпеки. Я стурбований повідомленнями про нічні удари. Подальша ескалація є серйозною загрозою для миру і стабільності в регіоні і не відповідає нічиїм інтересам", - написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю.

"Це небезпечний момент, і я закликаю всі сторони проявити стриманість", - додав він.

Як повідомлялося, Ізраїль 13 червня розпочав масштабні удари по Ірану. Цілями є ядерні об'єкти, заводи з виробництва балістичних ракет і військові командири. Ізраїль, зі свого боку, заявив, що це початок тривалої операції із запобігання створенню Тегераном атомної зброї. Іранські ЗМІ та очевидці повідомили про вибухи, зокрема на головному підприємстві країни зі збагачення урану в Натанзі.

Паралельно Ізраїль оголосив надзвичайний стан, очікуючи на відповідні ракетні та безпілотні удари. Наразі відомо про загибель двох фізиків-ядерників Ірану та трьох військових високопосадовців. За даними Clash Report, Іран почав військову операцію проти Ізраїлю, випустивши крилаті ракети, балістичні ракети і БпЛА, загалом до 800 боєприпасів.