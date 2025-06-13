Інтерфакс-Україна
Політика
13:42 13.06.2025

Трамп закликав Іран укласти угоду по атому, бо "буде набагато гірше"

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Трамп закликав Іран укласти угоду по атому, бо "буде набагато гірше"

Президент США Дональд Трамп заявив, що в ході переговорів щодо ядерної угоди попереджав Іран про можливі атаки з боку Ізраїля.

"Я давав Ірану один шанс за іншим укласти угоду. Я казав їм найрішучішими словами: "Просто зробіть це", але як би вони не старалися, як би близько не підходили, вони просто не могли цього зробити. Я сказав їм, що це буде набагато гірше, ніж все, що вони знали, очікували або що їм казали, що Сполучені Штати виробляють найкращу та найсмертоноснішу військову техніку у світі, безумовно, і що в Ізраїля її багато, і попереду ще більше – і вони знають, як її використовувати. Деякі іранські прихильники жорсткої лінії висловлювалися сміливо, але вони не знали, що станеться. Вони всі мертві зараз, і буде тільки гірше!", - написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Він наголосив, що незважаючи на велику кількість смертей і руйнувань "ще є час, щоб покласти край цій різанині".

"А наступні вже заплановані атаки будуть ще жорстокішими. Іран повинен укласти угоду, поки нічого не залишилося, і врятувати те, що колись було відоме як Іранська імперія. Більше жодної смерті, жодної руйнації, просто зробіть це, поки не пізно", - додав Трамп.

Теги: #ядерна_угода #трамп #іран_ізраїль

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