ГУР та МЗС евакуювали 31 громадянина України з Ірану

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони та Міністерство закордонних справ в рамках завершального етапу комплексної операції з порятунку українських громадян евакуювали 31 громадянина України з території Ірану, серед них 14 дітей.

"24 червня 2025 року за дорученням президента України Володимира Зеленського ГУР МО України спільно з Міністерством закордонних справ України успішно провело евакуацію 31 громадянина України з території Ісламської Республіки Іран. Серед евакуйованих — 5 чоловіків, 12 жінок та 14 дітей", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що евакуацію проводили транзитом через територію Азербайджану до Молдови. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.

"Це — завершальний етап комплексної операції Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ України в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки", - наголосили у ГУР.

Напередодні, в межах окремої операції, з території Ізраїлю евакуювали 176 осіб, з яких 133 — громадяни України.

"Увесь час в Тегерані ми почувалися зовсім незахищеним, адже жодного разу там не було попереджувальних сирен. До того ж зник Інтернет і ми взагалі не розуміли, що відбувається. Ми дуже вдячні українському консульству в Тегерані, що постійно тримало з нами зв'язок. Я знаю, що в Україні також війна, але наша країна не залишає людей напризволяще", — сказала евакуйована пані Варвара з Київщини.

"Коли почалися обстріли, це було страшніше навіть, ніж в Україні. Коли сказали, що є можливість виїхати, ми вирушили на північ країни, де збиралися українці з різних міст Ірану. Ми вдячні усім, хто доклав зусиль. Ми нарешті повертаємося в Україну", — розповідає Наталя.

"Висловлюємо вдячність офіційним представникам Республіки Молдова, Арабської республіки Єгипет, Надзвичайному і Повноважному Послу України в Азербайджанській Республіці Юрію Гусєву, а також Надзвичайному і Повноважному Послу України в Ізраїлі Євгену Корнійчуку за сприяння у проведенні операції. Також дякуємо авіакомпанії SkyUp за системну допомогу в здійсненні евакуаційних місій", - наголосили у ГУР.