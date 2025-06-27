Інтерфакс-Україна
Події
18:38 27.06.2025

Ізраїль з початку конфлікту уразив 900 цілей в Ірані та ліквідував 11 вчених-ядерників – IDF

1 хв читати
Ізраїль з початку конфлікту уразив 900 цілей в Ірані та ліквідував 11 вчених-ядерників – IDF

Під час операція "Повсталий лев" Сили оборони Ізраїлю (IDF) завдали удару по понад 900 цілях на території Ірану, в результаті операції було вбито 11 іранських вчених-ядерників та 30 високопоставлених чиновників з питань безпеки, включаючи трьох вищих командирів, повідомили у IDF.

Всього було завдано удару по понад 900 цілях, знищено 200 ракетних пускових установок, що, за даними IDF, становило половину всіх пускових установок Ірану. Удари також знищили авіаційні та ракетні виробничі об'єкти, "тим самим запобігши виробництву тисяч додаткових ракет", йдеться в заяві Сил оборони.

У заяві також йдеться, що внаслідок операції було ліквідовано 11 іранських вчених, які працювали в ядерній галузі, а також 30 високопоставлених представників іранських сил безпеки, серед них — троє старших командирів, включно з очільником Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та офіцерами ВПС КВІР.

У заяві стверджується, що операція суттєво знизила загрозу від ядерної програми Ірану та можливості застосування їм балістичних ракет.

Як повідомлялось, 24 червня Ізраїль погодився на угоду про припинення вогню за умови, що Іран припинить свої атаки на їхню країну, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.

Теги: #цілі #іран_ізраїль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:27 24.06.2025
Трамп на питання Путіна про допомогу з Іраном: Я хотів би побачити угоду з Росією

Трамп на питання Путіна про допомогу з Іраном: Я хотів би побачити угоду з Росією

17:00 24.06.2025
ГУР та МЗС евакуювали 31 громадянина України з Ірану

ГУР та МЗС евакуювали 31 громадянина України з Ірану

14:27 24.06.2025
Трамп: і Ізраїль, і Іран порушують режим припинення вогню

Трамп: і Ізраїль, і Іран порушують режим припинення вогню

11:28 24.06.2025
Іран порушив перемир'я, завдавши ракетного удару по Ізраїлю – ЗМІ

Іран порушив перемир'я, завдавши ракетного удару по Ізраїлю – ЗМІ

10:57 24.06.2025
ЦАХАЛ заявляє про запуск Іраном ракет після оголошення перемир’я

ЦАХАЛ заявляє про запуск Іраном ракет після оголошення перемир’я

10:26 24.06.2025
Трамп сподівається, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном триватиме вічно

Трамп сподівається, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном триватиме вічно

09:38 24.06.2025
Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном

Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном

09:11 24.06.2025
Іранський телеканал повідомляє про набуття чинності припинення вогню з Ізраїлем

Іранський телеканал повідомляє про набуття чинності припинення вогню з Ізраїлем

08:48 24.06.2025
Трамп заявив, що перемир'я набуло чинності та закликав Іран та Ізраїль не порушувати режим припинення вогню

Трамп заявив, що перемир'я набуло чинності та закликав Іран та Ізраїль не порушувати режим припинення вогню

07:11 24.06.2025
Іран попри заяви Трампа все ж запустив ракети по Ізраїлю - ЦАХАЛ

Іран попри заяви Трампа все ж запустив ракети по Ізраїлю - ЦАХАЛ

ВАЖЛИВЕ

ВАКС обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в 120 млн грн

Членами розширеної Ради підприємництва стали 77 бізнесменів, Єрмак, Свириденко, бізнес-омбудсмен, представник ФРУ, секретарем – Каціон

Зеленський та РНБО доручили забезпечити у бюджетній декларації-2026-2028 необхідні гроші на нацбезпеку та оборону та опрацювати збільшення виплат військовим

Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників "Шахедів"

У Києві в суботу змінять деякі маршрути громадського транспорту

ОСТАННЄ

Посол Швеції в Україні ознайомився із діяльністю УЧХ на Сумщині

Кількість постраждалих у Самарі на Дніпропетровщині через ракетну атаку зросла до 25 людей

ВАКС обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в 120 млн грн

Членами розширеної Ради підприємництва стали 77 бізнесменів, Єрмак, Свириденко, бізнес-омбудсмен, представник ФРУ, секретарем – Каціон

ВАКС розглядатиме клопотання про відсторонення Чернишова від посади на окремому засіданні

Південна Європа очікує на прихід аномальної спеки з температурою вище 40°С - ЗМІ

Зеленський доручив ОП та МЗС сформувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу проти РФ

У справі про вимагання $150 тис. повідомлено про третю підозру

Путін заявив, що РФ готова провести наступний раунд переговорів із Києвом у Стамбулі

Через ворожий ракетний удар по Чугуєву щонайменше троє постраждалих, один у важкому стані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА