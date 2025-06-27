Ізраїль з початку конфлікту уразив 900 цілей в Ірані та ліквідував 11 вчених-ядерників – IDF

Під час операція "Повсталий лев" Сили оборони Ізраїлю (IDF) завдали удару по понад 900 цілях на території Ірану, в результаті операції було вбито 11 іранських вчених-ядерників та 30 високопоставлених чиновників з питань безпеки, включаючи трьох вищих командирів, повідомили у IDF.

Всього було завдано удару по понад 900 цілях, знищено 200 ракетних пускових установок, що, за даними IDF, становило половину всіх пускових установок Ірану. Удари також знищили авіаційні та ракетні виробничі об'єкти, "тим самим запобігши виробництву тисяч додаткових ракет", йдеться в заяві Сил оборони.

У заяві також йдеться, що внаслідок операції було ліквідовано 11 іранських вчених, які працювали в ядерній галузі, а також 30 високопоставлених представників іранських сил безпеки, серед них — троє старших командирів, включно з очільником Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та офіцерами ВПС КВІР.

У заяві стверджується, що операція суттєво знизила загрозу від ядерної програми Ірану та можливості застосування їм балістичних ракет.

Як повідомлялось, 24 червня Ізраїль погодився на угоду про припинення вогню за умови, що Іран припинить свої атаки на їхню країну, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.