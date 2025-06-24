Трамп на питання Путіна про допомогу з Іраном: Я хотів би побачити угоду з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін запитав, чи потрібна допомога у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном, передає Fox News.

"Я хотів би побачити угоду з Росією", – сказав Трамп, маючи на увазі війну в Україні. "Як ви знаєте, Володимир зателефонував мені. Він сказав: "Чи можу я допомогти вам з Іраном?" Я сказав: "Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з вами". І я сподіваюся, що ми укладемо угоду з Росією, що дуже шкода. Минулого тижня загинуло шість тисяч солдатів"", - наводить видання заяву Трампа, яку він зробив на шляху до Нідерландів на саміт НАТО.