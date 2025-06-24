ЦАХАЛ заявляє про запуск Іраном ракет після оголошення перемир’я

У частині Ізраїлю – знову повітряна тривога, армія оборони країни повідомляє про запуск ракет з Ірану вже після оголошення перемир’я.

"Нещодавно ЦАХАЛ виявив ракети, запущені з Ірану в бік території Держави Ізраїль. Оборонні системи працюють, щоб перехопити загрозу. …ЦАХАЛ працює над перехопленням і завданням ударів там, де це необхідно для усунення загрози. Оборона не є герметичною, тому важливо продовжувати слідувати інструкціям Командування Армії оборони Ізраїлю", - повідомляє телеграм-канал Армії оборони Ізраїлю.