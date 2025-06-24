Інтерфакс-Україна
Події
10:57 24.06.2025

ЦАХАЛ заявляє про запуск Іраном ракет після оголошення перемир’я

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ЦАХАЛ заявляє про запуск Іраном ракет після оголошення перемир’я

У частині Ізраїлю – знову повітряна тривога, армія оборони країни повідомляє про запуск ракет з Ірану вже після оголошення перемир’я.

"Нещодавно ЦАХАЛ виявив ракети, запущені з Ірану в бік території Держави Ізраїль. Оборонні системи працюють, щоб перехопити загрозу. …ЦАХАЛ працює над перехопленням і завданням ударів там, де це необхідно для усунення загрози. Оборона не є герметичною, тому важливо продовжувати слідувати інструкціям Командування Армії оборони Ізраїлю", - повідомляє телеграм-канал Армії оборони Ізраїлю.

Теги: #іран #ізраїль #ракети #іран_ізраїль

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