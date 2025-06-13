Сибіга закликав запобігти ескалації на Близькому Сході та нагадав, що Іран постачає зброю Росії

Важливо запобігти дестабілізації в регіоні Близького Сходу, оскільки конфлікт несе загрозу глобальній безпеці, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Важливо запобігти ескалації та дестабілізації в регіоні. Це надзвичайно важливо. І, будь ласка, не забувайте, що Іран – це країна, яка постачає зброю Росії", - сказав він на панельній дискусії під час форуму GLOBSEC-2025 у Празі в п’ятницю.

Міністр підкреслив, що це важливо для всього світу, тому що ця дестабілізація матиме вплив на глобальну безпеку.