Інтерфакс-Україна
Події
11:43 13.06.2025

Сибіга закликав запобігти ескалації на Близькому Сході та нагадав, що Іран постачає зброю Росії

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Сибіга закликав запобігти ескалації на Близькому Сході та нагадав, що Іран постачає зброю Росії

Важливо запобігти дестабілізації в регіоні Близького Сходу, оскільки конфлікт несе загрозу глобальній безпеці, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Важливо запобігти ескалації та дестабілізації в регіоні. Це надзвичайно важливо. І, будь ласка, не забувайте, що Іран – це країна, яка постачає зброю Росії", - сказав він на панельній дискусії під час форуму GLOBSEC-2025 у Празі в п’ятницю.

Міністр підкреслив, що це важливо для всього світу, тому що ця дестабілізація матиме вплив на глобальну безпеку.

Теги: #близький_схід #сибіга #прага

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