Ізраїль завдав нової серії ударів по іранських містах

Ізраїльські ВПС завдали в п'ятницю ще серію ударів по цілях в іранських містах, повідомили близькосхідні ЗМІ з посиланням на очевидців.

В рамках цієї хвилі удари припали на міста Шираз, Хорамабад, Тебріз. На фотографіях, розміще​них в соціальних мережах, видно клуби диму над цими містами.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав ударів по використовуваному військовими аеропорту в Тебрізі. Крім того, передбачається, що ВПС Ізраїлю атакували в Ширазі завод з виробництва ракет.