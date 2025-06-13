14:25 13.06.2025
Ізраїль завдав нової серії ударів по іранських містах
Ізраїльські ВПС завдали в п'ятницю ще серію ударів по цілях в іранських містах, повідомили близькосхідні ЗМІ з посиланням на очевидців.
В рамках цієї хвилі удари припали на міста Шираз, Хорамабад, Тебріз. На фотографіях, розміщених в соціальних мережах, видно клуби диму над цими містами.
Раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав ударів по використовуваному військовими аеропорту в Тебрізі. Крім того, передбачається, що ВПС Ізраїлю атакували в Ширазі завод з виробництва ракет.