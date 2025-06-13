Інтерфакс-Україна
Події
14:25 13.06.2025

Ізраїль завдав нової серії ударів по іранських містах

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Ізраїль завдав нової серії ударів по іранських містах

Ізраїльські ВПС завдали в п'ятницю ще серію ударів по цілях в іранських містах, повідомили близькосхідні ЗМІ з посиланням на очевидців.

В рамках цієї хвилі удари припали на міста Шираз, Хорамабад, Тебріз. На фотографіях, розміще​них в соціальних мережах, видно клуби диму над цими містами.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав ударів по використовуваному військовими аеропорту в Тебрізі. Крім того, передбачається, що ВПС Ізраїлю атакували в Ширазі завод з виробництва ракет.

Теги: #іран #війна #ізраїль #іран_ізраїль

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