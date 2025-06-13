Інтерфакс-Україна
Події
17:27 13.06.2025

США перекидають військові ресурси на Близький Схід, включно з кораблями, після атаки Ізраїлю

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США перекидають військові ресурси на Близький Схід, включно з кораблями, після атаки Ізраїлю

Військові ресурси США перекидаються у відповідь на удари Ізраїлю по Ірану і можливу атаку Тегерана у відповідь, повідомляє Associated Press з посиланням на двох американських чиновників.

"Військово-морський флот віддав розпорядження есмінцю USS Thomas Hudner розпочати рух у бік Східного Середземномор'я, а також розпорядився, щоб другий есмінець розпочав рух уперед, щоб він міг бути готовим до дій за запитом Білого дому", - вказується у повідомленні.

Один із чиновників також зазначив, що Трамп зустрічається з керівниками своєї Ради національної безпеки, щоб обговорити ситуацію.

Теги: #іран_ізраїль #сша #військові

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