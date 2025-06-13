Іранська АЕС "Бушер", ядерні об'єкти у Фордо та Ісфахані не постраждали від ізраїльських ударів - МАГАТЕ

Іранські ядерні об'єкти у Фордо й Ісфахані, а також АЕС "Бушер" не постраждали під час нічних ізраїльських ударів, повідомляє у п'ятницю МАГАТЕ.

"Станом на сьогодні об'єкт зі збагачення ядерного палива у Фордо не постраждав", - інформує МАГАТЕ в соцмережі X із посиланням на главу агентства Рафаеля Гроссі.

Схожі повідомлення МАГАТЕ опублікувало в X і щодо об'єкта в Ісфахані та АЕС "Бушер".

При цьому наголошується, що МАГАТЕ уважно стежить за ситуацією в Ірані, яка викликає глибоке занепокоєння. "Агентство може підтвердити, що об'єкт у Натанзі є однією з цілей. Агентство перебуває в контакті з іранською владою щодо рівня радіації. Ми також контактуємо з нашими інспекторами в країні", - йдеться в повідомленні.