12:44 10.09.2025

Держетнополітики просить суд припинити діяльність УПЦ (МП) і передати державі її майно, кошти та інші активи

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті просить Шостий апеляційний адміністративний суд припинити діяльність Української православної церкви (Московського патріархату), яка визнана афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ), а також передати державі її майно, кошти та інші активи, крім культового.

Згідно з ухвалою від 3 вересня, Шостий апеляційний адмінсуд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі за адміністративним позовом Держетнополітики до Київської митрополії Української православної церкви.

Зокрема, Держетнополітики просить суд: припинити релігійну організацію Київська митрополія УПЦ в результаті ліквідації; передати майно, кошти та інші активи, що перебувають у власності даної релігійної організації, крім культового, у власність держави.

Розгляд справи призначено на 11:40 30 вересня у приміщенні Шостого апеляційного адмінсуду (зал судових засідань №6) за адресою м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8, корп. 30.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ.

9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

УПЦ (МП) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП).

Пізніше УПЦ (МП) надіслала лист до Держетнополітики з роз’ясненням позиції щодо статус Церкви, а також заявили, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.

20 серпня голова Держетнополітики Віктор Єленський заявив, що якщо УПЦ (МП) не виконає припис, то її визнають афілійованою з РПЦ і подадуть позов до суду про її припинення.

27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ. Згідно з законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", УПЦ (МП) через 60 днів достроково позбудеться права на користування державним і комунальним майном.

29 серпня Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ (МП), яка визнана афілійованою з РПЦ. Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ (МП), яка визнана афілійованою з РПЦ.

Теги: #суд #упц_мп #держетнополітики

