Якщо УПЦ (МП) не виконає припис Держетнополітики, її визнають афілійованою з РПЦ і подадуть позов про припинення - голова Служби

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявляє, що якщо Українська православна церква (Московського патріархату) не виконає припис Держетнополітики, то її визнають афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ) і подадуть позов до суду про її припинення.

"Наразі Київська митрополія Української православної церкви ще не надіслала офіційного листа до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Однак на сайті уже оприлюднено цього листа про те, що вони не будуть виконувати законні вимоги української держави", - сказав Єленський в ефірі національного телемарафону в середу.

У зв'язку з цим, він заявив, що сподівається на добру волю великої частини духовенства УПЦ (МП) і вірян, які розуміють "ницість такої позиції".

Відповідаючи на запитання, якщо до 24 серпня УПЦ (МП) не виконає припис, тоді буде ухвалене рішення про визнання Київську митрополію, яка представляє Українську православну церкву, афілійованою із забороненою в Україні Російською православною церквою (РПЦ).

"Другий крок - це позов до суду про припинення Київської митрополії Української православної церкви. Це кроки які нам продиктовані законом", - підкреслив він.

Також він зазначив, що такий судовий процес може бути менш тривалим, ніж на це сподіваються в УПЦ (МП).

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

УПЦ (МП) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП).

Пізніше УПЦ (МП) надіслала лист до Держетнополітики з роз’ясненням позиції щодо статус Церкви, а також заявили, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.