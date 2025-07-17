Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації

Державною службою України з етнополітики та свободи совісті винесено Української православної церкви (Московського патріархату) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

"За результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, Київській митрополії УПЦ винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що відповідно до законодавства, УПЦ (МП) зобов’язана усунути виявлені порушення до 18 серпня 2025 року.

Із приписом про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації можна ознайомитися за посиланням: https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2025/07/Prypys_KM-UPTS-12.pdf

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

Українська православна церква (Московського патріархату) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.