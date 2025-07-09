Інтерфакс-Україна
Події
10:08 09.07.2025

Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ

2 хв читати
Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Української православної церкви (Московського патріархату) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

"Відповідний наказ "Про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви" видано Державною службою України з етнополітики та свободи совісті 08 липня 2025 року", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що за результатами дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, дослідницька група виявила такі ознаки афілійованості: обсяг прав "незалежності і самостійності в управлінні" наданий РПЦ для УПЦ (МП) не означає повної незалежності, в тому сенсі, який надається автокефальним церквам кіріархальною церквою; в статуті УПЦ (МП) є ознаки входження до структури РПЦ; статутом РПЦ передбачено, що архієреї УПЦ (МП) є членами Помісного і Архієрейського Соборів РПЦ, і беруть участь у їх роботі; та ряд інших ознак.

З повними результатами дослідження можна ознайомитися за посиланням: https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2025/07/Doslidzhennia-KM-UPTS-2.pdf

З додатками до результатів дослідження можна ознайомитися за посиланням: https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2025/07/Dodatky.pdf

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

Українська православна церква (Московського патріархату) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

Теги: #афілійованість #рпц #держетнополітики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:23 08.07.2025
Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ

Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ

13:38 07.06.2025
Держслужба з етнополітики затвердила перелік із 7726 критично важливих релігійних організацій

Держслужба з етнополітики затвердила перелік із 7726 критично важливих релігійних організацій

20:11 27.05.2025
Дослідження афілійованості Київської митрополії УПЦ (МП) з забороненою організацією не завершене – заява ДЕСС

Дослідження афілійованості Київської митрополії УПЦ (МП) з забороненою організацією не завершене – заява ДЕСС

13:21 20.05.2025
Якщо релігійні організації не усуватимуть ознак афілійованості з РПЦ, Держетнополітики подаватиме в суд для їх ліквідації

Якщо релігійні організації не усуватимуть ознак афілійованості з РПЦ, Держетнополітики подаватиме в суд для їх ліквідації

13:07 20.05.2025
Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло понад 1,9 тис. релігійних громад із 2018 року

Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло понад 1,9 тис. релігійних громад із 2018 року

12:31 17.05.2025
Держетнополітики 20 травня почне шукати ознаки афілійованості Київської митрополії УПЦ (МП) з іноземною церквою

Держетнополітики 20 травня почне шукати ознаки афілійованості Київської митрополії УПЦ (МП) з іноземною церквою

10:29 26.03.2025
Держетнополітики здійснює поетапну перевірку понад 30 тис. релігійних організацій на відповідність критеріям критичності

Держетнополітики здійснює поетапну перевірку понад 30 тис. релігійних організацій на відповідність критеріям критичності

16:10 20.03.2025
Держетнополітики затвердила критерії критичності релігійних організацій і перелік посад священнослужителів для бронювання

Держетнополітики затвердила критерії критичності релігійних організацій і перелік посад священнослужителів для бронювання

10:44 28.01.2025
Бронювання священнослужителів від мобілізації поки не почалося

Бронювання священнослужителів від мобілізації поки не почалося

15:49 23.09.2024
Закон про заборону діяльності пов'язаних із РПЦ церков набув чинності

Закон про заборону діяльності пов'язаних із РПЦ церков набув чинності

ВАЖЛИВЕ

Питання заміни міністра освіти розглядається, і Вітренко один із кандидатів - Бабак

Зеленський про обстріл в ніч на 9 липня: Це показова атака РФ, потрібні болючі санкції

Помер композитор Ігор Поклад

Росія встановила новий антирекорд з випущених по Україні понад 700 цілей

Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 121 одиницю спецтехніки - Генштаб

ОСТАННЄ

Міноборони кодифікувало тренувальний комплект українського виробництва

Окупанти нарощують кількість безпілотників при нічних атаках переважно за рахунок дронів-імітаторів – ЦПД

Військовий отримав 7 років ув'язнення за дезертирство та викрадення бронетранспортера - ДБР

МЗС: Зниклу в італійському Каровіньо 18-річну українку знайшли мертвою, ймовірна причина смерті — самогубство

Пожежа сталася на підприємстві в Требухові під Києвом через падіння збитого дрона

Глава МВС: за два роки роботи на лінію 112 поступило понад 7 млн викликів

Всі виплати соцдопомог будуть здійснені вчасно - Мінсоцполітики

АРМА оголосило відкритий конкурс на пошук управителя для виробника напівфабрикатів ТМ "Єрмоліно"

Єрмак про важливість далекобійності: Знищимо виробництва, не буде проблеми

Голова "Укртрансбезпеки" анонсує скоре впровадження системи "Смарт-Тахо"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА