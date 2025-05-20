Інтерфакс-Україна
Події
13:21 20.05.2025

Якщо релігійні організації не усуватимуть ознак афілійованості з РПЦ, Держетнополітики подаватиме в суд для їх ліквідації

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Якщо релігійні організації не усуватимуть ознак афілійованості з РПЦ, Держетнополітики подаватиме в суд для їх ліквідації

Державна служба з етнополітики та свободи совісті подаватиме в суд для ліквідації релігійних організацій, які не будуть виконувати припис про усунення ознак афілійованості із забороненою іноземною релігійною організацією, повідомив голова Держетнополітики Віктор Єленський.

"Якщо вона не пов'язана, то ніяких подальших дій не буде застосовано. Якщо вона пов'язана, то тоді Державна служба з етнополітики та свободи совісті  має надати цій організації припис, у якому буде сказано, в чому саме полягає ця афіліація, цей зв'язок", - сказав Єленський в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За його словами, якщо припис буде виконано, і ознаки афілійованості будуть усунуті, тобто, якщо організація перерве свій адміністративний зв'язок і вийде зі складу Російської православної церкви (РПЦ), тоді інші засоби не будуть застосовуватися до цієї релігійної організації.

В то й же час, якщо припис не буде виконано, тоді Держетнополітики має право подати в суд про ліквідацію цієї організації як юридичної особи.

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

17 травня Державна служба з етнополітики та свободи совісті України повідомила про початок дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

Теги: #єленський #релігія #держетнополітики

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