Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті подала позов до суду про припинення діяльності Української православної церкви (Московського патріархату), яка визнана афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ).

"Якщо припис не виконано, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті зобов'язана оголосити Київську митрополію Української православної церкви афілійованою із забороненою в Україні Російською православною церквою - це перше. Друге - надіслати листи про це Київській митрополії і тим релігійним організаціям, які входять до її складу, або пов'язані з нею. Третє - невідкладно, як сказано в законі, подати позов до суду про припинення Київської митрополії. От власне це було зроблене", - сказав голова Держетнополітики Віктор Єленський на брифінгу у вівторок, додавши, що позов подано до Вищого адміністративного суду 29 серпня.

На запитання, скільки може тривати такий суд, голова Служби додав, що не може спрогнозувати, але Держетнополітики буде намагатися, щоб це питання не було "втоплене в юридичному спамі".

Єленський додав, що коли буде припинена діяльність Київської митрополії УПЦ, це не означатиме, що всі парафії і громади в Україні, які належать до цієї церкви, будуть закриватися.

За його словами, якщо таке рішення буде прийнято судом, то Київська митрополія УПЦ буде позбавлена статусу юридичної особи і втратить правосуб'єктність, що означатиме, що у парафій цієї церкви не буде центра.

Він підкреслив, що це також не означає, що парафії будуть змушені перейти до якоїсь іншої церкви: "Держава не заганяє нікого в Православну церкву України чи в якусь іншу".

Голова Служби додав, що парафії можуть залишатися незалежними і діяти автономно.

"Йдеться не про зв'язок Української православної церкви зі спецслужбами Російської Федерації. Якщо є зв'язок тих чи інших священиків з російськими спецслужбами або з окупантами, або є факти колаборації, то тоді ці випадки розглядаються окремо. У нас є кілька десятків таких судових процесів, коли звинувачували священнослужителів цієї церкви у співробітництві з окупантами… Але ми говоримо не про це: ми говоримо про те, що Українська держава не дозволяє діяльність структур Російської православної церкви на території України", - додав Єленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ.

9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

УПЦ (МП) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП).

Пізніше УПЦ (МП) надіслала лист до Держетнополітики з роз’ясненням позиції щодо статус Церкви, а також заявили, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.

20 серпня голова Держетнополітики Віктор Єленський заяви, що якщо УПЦ (МП) не виконає припис, то її визнають афілійованою з РПЦ і подадуть позов до суду про її припинення.

27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ. Згідно з законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", УПЦ (МП) через 60 днів достроково позбудеться права на користування державним і комунальним майном.