Головні новини за 29 квітня
- Кабмін заборонив символіку російської агресії на індивідуальних автономерних знаках (https://interfax.com.ua/news/general/907114.html)
- "Нафтогаз" зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м (https://interfax.com.ua/news/economic/907106.html)
- У тимчасово окупованій Керченській протоці збільшилася кількість російських кораблів із вимкненою автоматичною ідентифікаційною системою (https://interfax.com.ua/news/general/907116.html)
- До Києва приїхала делегація США з питань економічної допомоги Україні (https://interfax.com.ua/news/general/907087.html)
- Польща вилучає на користь держави будівлю середньої школи при посольстві РФ у Варшаві (https://interfax.com.ua/news/general/907117.html)
- Пошуково-рятувальну операцію в Умані завершено: 23 загиблих, серед них 6 дітей, дві жінки вважаються безвісти зниклими (https://interfax.com.ua/news/general/907091.html)
- Вибух у Севастополі знищив понад 10 резервуарів із нафтопродуктами для ЧФ (https://interfax.com.ua/news/general/907072.html)
- Україна готує кроки зі створення трибуналу щодо злочину російської агресії (https://interfax.com.ua/news/general/907123.html)