Події

21:30 29.04.2023

Головні новини за 29 квітня

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Головні новини за 29 квітня

 

 

  • У тимчасово окупованій Керченській протоці збільшилася кількість російських кораблів із вимкненою автоматичною ідентифікаційною системою (https://interfax.com.ua/news/general/907116.html)

 

 

 

  • Пошуково-рятувальну операцію в Умані завершено: 23 загиблих, серед них 6 дітей, дві жінки вважаються безвісти зниклими (https://interfax.com.ua/news/general/907091.html)

 

 

 

 

Теги: #головні_новини #цей_день

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