25 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

25 жовтня 2025 року в Україні та світі відзначають День змін на краще, Всесвітній день опери, Європейський день цивільного права, Міжнародний день боротьби жінок за мир, Всесвітній день обізнаності про мієлодиспластичний синдром, Всесвітній день обізнаності про розщеплення хребта і гідроцефалію, Міжнародний день обізнаності про карликовість, День карате.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія.

День 1339 Російська агресія - Day 1339 Russian aggression

День змін на краще

Щороку у четверту суботу жовтня відзначають День змін на краще. Свято National Make A Difference Day присвячене тому, щоб люди мали змогу спільними зусиллями змінити світ, допомогти оточуючим та зробити життя кращим.

Всесвітній день опери

Цей день присвячений одному з найвеличніших жанрів мистецтва, що поєднує музику, драму, поезію і сценографію. 25 жовтня було обрано Днем Опери не випадково: саме цього дня народилися великі композитори Жорж Бізе та Йоганн Штраус.

Європейський день цивільного права

Цивільне право в ЄС охоплює різні аспекти, як-от договори, недійсність угод, відповідальність за шкоду, а також особисті мовчання і права на приватність. Цей день спрямований на підвищення обізнаності громадськості про ці права та на підтримку їх дотримання.

Міжнародний день боротьби жінок за мир

Заснований для підтримки мирних ініціатив жінок та їхньої ролі в миротворчих процесах. Цей день став можливістю для всіх жінок світу підтримувати одна одну в боротьбі за мир і справедливість.

Всесвітній день обізнаності про мієлодиспластичний синдром

Мієлодиспластичний синдром (МДС) - група генетичних захворювань, які впливають на вироблення крововиливів у кістковій мозковій тканині. Це може призвести до анемії, інфекцій, кровотеч та інших серйозних ускладнень.

Всесвітній день обізнаності про розщеплення хребта та гідроцефалію

Розщеплення хребта (спондиліс) - вроджена вада, за якої хребет не зберігає своєї звичайної форми, що може призвести до проблем із розвитком мозку та інших внутрішніх органів.

Гідроцефалія - утворення великих кількостей цереброспінальної рідини в мозку, що може призвести до збільшення тиску на мозкові ступені та спричинити серйозні неврологічні порушення.

Міжнародний день обізнаності про карликовість

Карликовість - генетичне захворювання, яке спричиняє недостатній ріст і розвиток людини. Люди з карликовістю мають низький зріст, але зазвичай здатні до нормального фізичного та розумового розвитку. Це захворювання може передаватися від батьків до дітей через спадкові мутації.

Міжнародний день виробників піци

Цей день присвячений усім любителям піци і тим, хто займається її виробництвом. Свято заснували в Італії, де піцайоло вважається святим покровителем піцерії. Цей день має на меті підвищити обізнаність про піцу, її різноманітність і культурне значення.

Всесвітній день лемура

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про лемурів, найбільшу групу приматів, які є ендеміками Мадагаскару.

Вони живуть у різних середовищах проживання, від лісів до саван, і їхній діапазон розмноження варіюється від невеликих до великих груп.

Всесвітній день макаронів

Заснований 1995 року на Всесвітньому конгресі макаронних виробів у Римі. Метою цього свята є популяризація макаронних виробів як однієї з найулюбленіших страв у світі та підвищення обізнаності про користь макаронів для здоров'я.

День Національної спілки художників України

Спілка об'єднує талановитих художників, які працюють у різних напрямах мистецтва, включно з живописом, скульптурою, графікою, монументальним мистецтвом і дизайном. Сприяє організації виставок, конкурсів та інших культурних заходів, що допомагає підтримувати і розвивати українське мистецтво.

День карате

Щороку 25 жовтня відзначається День карате (Karate Day). День присвячений бойовому мистецтву карате, яке виникло на Окінаві, Японія, і поширилося по всьому світу.

Цього дня народилися:

200 років від дня народження Йоганна Штрауса (сина) (1825-1899), австрійського композитора, диригента, скрипаля;

170 років від дня народження Яна-Гануша Махала (1855-1939), чеського славіста, історика літератури;

165 років від дня народження Миколи Семеновича Самокиша (Самокиши) (1860-1944), українського живописця, графіка, педагога, громадського діяча;

140 років від дня народження Карпа Дем’яновича Трохименка (1885-1979), українського живописця, історика образотворчого мистецтва, педагога;

110 років від дня народження Леоніда Сильвестровича Лупана (1915-1944), українського поета;

85 років від дня народження Ярослава Степановича Яцківа (1940), українського вченого у галузі астрономії, космічної геодинаміки та космічних досліджень, геодезиста, видавця, громадського діяча.

Ще в цей день:

1921 - Розпочався Другий зимовий похід (Листопадовий рейд) армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника;

1938 - Створено Національну спілку художників України;

1948 - У Чехословацькій республіці засновано виправно-трудові табори;

1955 - Після виведення окупаційних радянських військ парламент Австрії ухвалив закон про її постійний нейтралітет;

1962 - Карибська криза: посол США в ООН на засіданні Ради безпеки продемонстрував фотографії радянських ракет на Кубі. Микита Хрущов погодився вивести з Куби радянські ракети, якщо Америка відмовиться від її захоплення;

1990 - Ухвалено декларацію про державний суверенітет Казахської РСР, у якій казахська національність оголошена панівною;

1992 - На референдумі ухвалено Конституцію Литви;

2015 - Місцеві вибори в Україні та Вибори до Парламенту Польщі. Україна припинила пряме авіасполучення з Росією;

2018 - Випуск культового коміксу про Бетмена, "Бетмен: Довгий Геловін", українською мовою;

2022 - Вступ на посаду нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Церковне свято:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія.

Вони були римськими військовими, які жили в ІІІ столітті нашої ери. Маркіян був військовим командиром, а Мартирій - солдатом.

Відомі своєю відданістю вірі. За відмову поклонятися римським богам, були засуджені на смерть і страчені. Їхні мощі зберігаються в катакомбах Риму.

Іменини:

Валерій

З прикмет цього дня:

Туман вранці обіцяє потепління, грім — теплу та сніжну зиму, а яскраво мерехтливі зірки вказують на швидкі морози. Якщо вночі багато зірок, це може свідчити про добрий урожай гороху наступного року.