16 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

16 грудня 2025 року в Україні та світі відзначають День світової тиші, День підкорення вершин, Міжнародний день вина Піно Меньє, День нерозумних іграшок.

Православна церква вшановує святого пророка Аггея.

Національне свято Республіки Казахстан. День Незалежності (1991)

День 1392 Російська агресія - Day 1392 Russian aggression

День світової тиші

День світової тиші та німоти — неофіційне свято, яке відзначають 16 грудня. Його мета — заохотити людей до спокою, саморефлексії, усвідомлення краси тиші та спілкування без слів, а також згадати про людей з обмеженими можливостями. У цей день закликають говорити мало, уникати сварок та гучних розваг, аби знайти гармонію з собою та світом, особливо на тлі постійного інформаційного шуму.

День підкорення вершин

День підкорення вершин – неофіційне міжнародне свято, яке відзначається щорічно 16 грудня, і присвячене досягненню цілей, подоланню перешкод та прагненню до нових висот, як у буквальному сенсі (альпінізм), так і в переносному (кар'єрний ріст, особисті звершення). Свято символізує наполегливість і віру в себе, надихає людей почати те, що давно відкладалось.

Міжнародний день вина Піно Меньє

Присвячений популяризації цього унікального сорту винограду та вин, які з нього виготовляють. Піно Меньє — це один із трьох головних сортів винограду, що використовуються для виробництва шампанського (разом із Піно Нуар і Шардоне). Його назва перекладається як "мельник", що натякає на його особливість: на листі винограду є білий наліт, схожий на борошно.

День нерозумних іграшок

Присвячений унікальним, кумедним і часом зовсім безглуздим іграшкам, які дарують усмішки та гарний настрій дітям і дорослим. Хоча точне походження Дня нерозумних іграшок невідоме, його мета проста — нагадати, що іграшки не завжди мають бути серйозними чи освітніми. Головне — вони мають дарувати радість, пробуджувати уяву й викликати сміх.

Народилися в цей день:

250 років від дня народження Джейн Остін (1775-1817), англійської письменниці ("Чуття і чуттєвість" (1811), "Гордість і упередження" (1813), "Менсфілд-парк" (1814), "Емма" (1815), "Переконання", "Нортенґерське абатство" (всі - 1818) та ін.);

130 років від дня народження Семена Матвійовича Міляєва (1895-1961), українського графіка, дизайнера;

125 років від дня народження Ананія Теодоровича (1900-1971), українського церковного діяча, священника, одного з засновників та керівників УАПЦ (Австралія);

100 років від дня народження Володимира Андрійовича Беця (Бець) (1925-2017), українського скульптора, художника, педагога.

Ще цього дня:

1899 - В Італії засновують футбольний клуб "Мілан", один з найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу;

1970 - Ухвалюють Конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден;

1991 - Туреччина визнає незалежність України;

1996 - Перший політ важкого військово-транспортного літака короткого зльоту і посадки українського виробництва Ан-70;

Церковне свято:

Святого пророка Аггея

Аггей був одним з провідних пророків у Старому Завіті. Він жив у період після вавилонського в'язництва і був пророком, який повернувся з вигнанцями до Єрусалиму. Його пророцтва мали на меті підтримати і відновити віру і надію у Бога серед народу Ізраїлю. Після повернення з вигнання, Аггей відбудовує храм і надихає народ на відновлення своїх релігійних традицій.

Аггей передбачив майбутні добробут і процвітання для народу Ізраїлю, якщо вони будуть дотримуватися Божих заповідей. Ці пророцтва мали велике значення для відродження віри і надії серед ізраїльтян після повернення з вигнання.

Іменини:

Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Софія.

З прикмет цього дня:

16 грудня прикмети здебільшого стосуються погоди та врожаю: яскраві зорі віщують хуртовину, снігурі співають – відлигу, а кішка шукає тепла – мороз; якщо багато снігу, то наступний рік може бути неврожайним, але іній на деревах обіцяє теплу зиму, а вітряна погода зі снігом – поганий врожай влітку; погода цього дня вказує на погоду у квітні.

Цього дня не можна носити одяг червоного кольору.