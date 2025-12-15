15 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Фото: Pixabay

15 грудня 2025 року в Україні відзначають День працівників суду.

Ще сьогодні - День чаю.

Православна церква вшановує пам'ять пророка Авакума.

День 1391 Російська агресія - Day 1391 Russian aggression

День працівників суду

Професійне свято було встановлене на державному рівні і є ще однією можливістю віддати шану тим, хто несе відповідальність за справедливість у нашій країні. Свято було створено 2000 року після підписання президентського указу. Дату ж для святкування обрали зовсім не випадково. Саме цього дня 1917 року в Україні (на той час Українська Народна Республіка) було створено Генеральний суд, вищий орган судової системи.

День чаю

Це свято найбільш популярне у В'єтнамі, Індії, Шрі-Ланці, Індонезії, Непалі, Кенії, Бангладеші, Малайзії, Танзанії, Малаві.

Міжнародний статус свято отримало 2005 року. А датою святкування обрали день, коли була ухвалена "Світова Декларація Прав працівників чайної індустрії". Мета свята в приверненні уваги суспільства до проблем, які виникають під час продажу цього напою.

Народилися в цей день:

125 років від дня народження Ігоря Костянтиновича Лоського (1900-1936), українського історика, педагога, громадського діяча;

80 років від дня народження Анатолія Микитовича Янєва (1945), українського живописця.

Ще цього дня:

1880 - Харківське товариство водопостачання будує перший водогін у Харкові;

1966 - Французький астроном Дольфус відкрив десятий супутник Сатурна, який отримав назву Янус;

1976 - В ООН ухвалили незалежну державу Самоа;

1982 - Знову відкривають кордон між Іспанією і британською колонією Гібралтар;

2000 - 3-й енергоблок ЧАЕС було зупинено.

Церковне свято:

День пам’яті пророка Авакума

Достовірних відомостей про життя святого не збереглося, проте існують перекази, що дозволяють скласти певне уявлення про біографію пророка. У них йдеться, що Авакум передбачив руйнування Єрусалимського храму, Вавилонський полон і повернення полонених до батьківщини. Під час війни з вавилонянами пророк пішов до Аравії, де з ним сталося таке диво. Коли він ніс обід женцям, йому зустрівся Ангел Господній і миттєво переніс його силою свого духу до Вавилона, де в цей час нудився в темниці пророк Даниїл. Так, їжею, що призначалася для женців, вгамував голод гнаний пророк. Після закінчення війни з вавилонянами пророк Авакум повернувся до своєї вітчизни і помер у глибокій старості.

Відома книжка пророцтв Авакума, що складається з трьох частин. У першій пророк позначає богословську проблему: як Творець, що править світом та історією, може допускати утискання праведників? У відповідь на скаргу пророка Господь, згідно з книжкою, дає йому відповідь: все насильство і зарозумілість буде знищено, а той, хто вірний Богові, отримає спасіння. У другій частині ця відповідь конкретизується у вигляді п'яти прокльонів халдеїв за їхні жорстокість, беззаконня та ідолопоклонство. Третя частина є молитвою і говорить про пришестя Судді світу.

Іменини:

Василь, Іларіон, Олександр, Павло, Степан.

З прикмет цього дня:

Сильний сніг цього дня обіцяв багатий урожай трав улітку. Гарні господарі знали: великі сніги, розтанувши весною, напоять землю, і вона зазеленіє.

Сьогодні не варто поширювати негативні думки, не можна згадувати минуле, плакати та сумувати. Ще не можна залишатися з боргами. Слід віддати напередодні всі позичені кошти.