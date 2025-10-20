20 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

20 жовтня 2025 року в Україні та світі відзначають Всесвітній день боротьби з болем, Міжнародний день лінивця, Всесвітній день статистики, Міжнародний день кухаря і кулінара, Міжнародний день авіадиспетчера, Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози, Всесвітній день профілактики остеопорозу.

Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Артемія.

День 1334 Російська агресія - Day 1334 Russian aggression

Всесвітній день боротьби з болем

Всесвітній день боротьби з болем, який відзначається щороку в третій понеділок жовтня, є всесвітньою ініціативою, що наголошує на важливості знеболення та паліативної допомоги.

Міжнародний день лінивця

Ініціатива заснування Міжнародного дня лінивців, який проводиться щороку 20 жовтня, належить фонду захисту дикої природи АIUNAU. У листопаді 2010 року в колумбійському місті Медельїн була проведена перша міжнародна нарада, присвячена захисту та збереженню найповільніших тварин світу.

Всесвітній день статистики

Відзначається кожні п'ять років, починаючи з 2010 р., відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 69 / 282

Без участі статистики сьогодні не можна уявити жодної сфери людської діяльності. Статистичні відомості є базою для будь-якого рішення, планування та дій у масштабах окремих країн чи світу загалом. Державні статистичні органи та відповідні відділи комерційних організацій збирають дані, на основі яких визначаються закономірності, проводиться їх аналіз, розробляються системи досліджень. Незаперечні докази у вигляді об’єктивних показників завжди допомагають зробити правильний вибір. Саме збору інформації та людям, які займаються цією корисною справою, присвячено спеціальне міжнародне свято — Всесвітній день статистики, який відзначають раз на 5 років 20 жовтня.

Міжнародний день кухаря і кулінара

Міжнародний день кухарів та кулінарів, який відзначають щороку 20 жовтня, – досить молоде свято. Його започаткували у 2004 році з ініціативи асоціації, яка підтримує кулінарні співтовариства з різних країн. Уже тоді у складі організації перебувало близько 8 млн представників кухарських професій.

Міжнародний день авіадиспетчера

Підставою для традиції відзначати Міжнародний день авіадиспетчера стало створення 20 жовтня 1961 року у столиці Нідерландів всесвітнього об’єднання спілок авіаційних диспетчерів (IFATCA). Основна мета об’єднання – сприяти інтересам професії на міжнародному рівні. Відтоді авіаційна спільнота усього світу відзначає професійне свято щороку 20 жовтня.

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози

На початку 2005 року Президент України підписав документ, згідно з яким щороку у двадцятий день жовтня відзначається Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози.

Перше місце у світі серед онкозахворювань займає рак грудей, який у більшості випадків вражає жінок. Чоловіки хворіють на цю недугу рідше.

Щорічно в Україні підступну хворобу реєструють майже у 15 тис. жіночого населення, чверть з яких – у репродуктивному віці. В середньому, з кожних 10 нових випадків 7 жінок перемагають недугу.

Всесвітній день профілактики остеопорозу

За ініціативи Національного товариства остеопорозу Великої Британії та за рішенням ВООЗ від 1999 р., 20 жовтня відзначають Всесвітній день профілактики остеопорозу.

Цього дня народилися:

100 років від дня народження Дмитра Федоровича Шкрібляка (1925-2008), українського майстра художнього різьблення та інкрустації на дереві;

75 років від дня народження Надії Степанівни Гудилко (1950), української художниці-реставраторки, майстрині декоративного розпису, витинанки, вишивки;

75 років від дня народження Христини Сеньків (Сеньків-Велигорської) (1950-2018), української художниці (Канада);

75 років від дня народження Ганни Павлівни Чміль (1950), української кінознавиці, культурологині, організаторки кіновиробництва, філософині, педагогині;

70 років від дня народження Богдана Володимировича Мусієвського (1955), українського живописця, графіка;

70 років від дня народження В’ячеслава Васильовича Реді (Редя) (1955), українського диригента.

Ще в цей день:

1911 - Норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен з чотирма товаришами вирушає до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса;

1918 - Польські делегати Львівської міської ради проголошують про приєднання Львова до Польщі;

1944 - Відбувається перший бойовий виліт японських камікадзе;

1945 – У результаті всенародного плебісциту Монгольська Народна Республіка підтверджує намір залишатись незалежною державою;

1945 - Вперше жінкам Французької республіки надають виборче право;

1947 - Комісія з розслідування антиамериканської діяльності починає слухання щодо проникнення комуністів до Голлівуду;

1953 - У США виходить в світ антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом";

1959 - Степана Бандеру ховають на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф;

1968 - На Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри здобув американець Річард Фосбері, котрий продемонстрував новий спосіб подолання висоти — спиною до планки;

1993 - Парламент Естонії приймає заяву, в якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні;

1999 - Знаходять замороженого мамута.

Церковне свято:

20 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Артемія. Також відомий як Флавій Артемій, був відомим християнським святим та великомучеником. Він народився 2 листопада 362 року в Антіохії. Артемій відомий своєю вірністю та відданістю християнству, що призвело до його мучеництва. Він був обранцем імператора Юліана Отранта, але після прийняття християнства відмовився від язичництва і був звинувачений у зраді. Артемій був страчений 20 жовтня 363 року.

Іменини:

Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Ірина;

З прикмет цього дня:

З дуба впало багато жолудів — до великого урожаю хліба наступного року; дерева ще не скинули все листя — зима почнеться не раніше, ніж за 30 днів; почути грім — зима буде безсніжною; гарна погода — вона протримається ще до 10 листопада.